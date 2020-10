Novotný výroky o Ondráčkovi nespáchal trestný čin, potvrdil soud

Novotný čelil obžalobě z podněcování k trestnému činu za to, že na twitteru napsal, že by si přál, aby komunistický poslanec Ondráček za návštěvu Doněcké lidové republiky "visel". Reagoval tak na příspěvek předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, který o Ondráčkově cestě na ukrajinské území okupované proruskými separatisty zmínil, že se to "blíží vlastizradě".

Novotný také v komentářích pod dalšími příspěvky podle obžaloby napsal, že je "pro obžalobu Zdeňka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou" nebo že lidi jako Ondráčka "není trestné utrácet či k tomu alespoň vybízet".

Obvodní soud pro Prahu 5 v červenci rozhodl, že žalované jednání nebylo trestným činem. Konstatoval, že výroky Novotného byly provokativní, zjevně nemorální a nehodné slušného člověka, ale nebyly uveřejňovány za účelem fyzického ublížení Ondráčkovi, ani k němu nemohly vybízet. Novotný totiž podle soudu není osobou, která by byla schopná ovlivňovat orgány činné v trestním řízení, nezávislé soudy nebo tajné služby.

Obvodní soud také uvedl, že návštěva Ondráčka na Ukrajině měla navenek vykazovat rysy státní návštěvy, a proto je pochopitelné, že u osoby zastupující opačnou stranu politického spektra mohla vyvolat emotivní reakce.

"Projev obviněného byl zcela jistě nevhodný, urážející, neomalený (...), avšak přesto nedosahuje takového stupně společenské škodlivosti, aby bylo možno shledat jednání obviněného trestným a aby v daném případě nepostačovalo uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu a aby bylo nutné stavět obviněného před soud," uvedl obvodní soud v usnesení.

Proti rozhodnutí si podal stížnost státní zástupce, odvolací soud však s jeho argumenty nesouhlasil. Podle soudu je namístě přiznat Novotnému jako představiteli opozice právo ostrého odmítnutí kontroverzních kroků svého politického rivala.

"Cesta komunistického poslance Zdeňka Ondráčka na území Ukrajiny ovládané proruskými separatisty ostatně i podle vládnoucí garnitury (viz vyjádření premiéra) nebyla v souladu se zahraniční politikou české vlády a od Ondráčkova pobytu v Doněcku s rovněž distancovala česká diplomacie, stejně tak sněmovní zahraniční výbor," připomněl městský soud.

Podle odvolacího soudu šlo Novotnému o mediální upoutání pozornosti ke své osobě, v rozhovorech i sám připustil, že šlo o nadsázku. "Lze proto přisvědčit závěru obvodního soudu, že internetové vyjádření obviněného nemělo potenciál vést ke škodlivým důsledkům a ani to nebylo záměrem obviněného," podotkl soud.

Městský soud změnil původní rozsudek pouze v tom, že místo pražskému magistrátu skutek postoupil Úřadu městské části Prahy 5. Obvodní soud totiž rozhodl o tom, že je řeporyjský úřad podjatý, to mu ale nepřísluší. O podjatosti úřadu a přidělení případu jinému musí podle odvolacího soudu rozhodnout nadřízený správní orgán.