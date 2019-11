Nový šéf KDU-ČSL? Hladík kandidovat nebude, Jurečka to nevyloučil

V čele strany z rodinných důvodů skončí Marek Výborný. Sjezd by se měl uskutečnit 25. ledna, jeho svolání ještě musí potvrdit celostátní konference KDU-ČSL, která se bude konat v prosinci.

"Pro KDU-ČSL chci pracovat nadále, ale jsem zavázán i Brňanům a mám před sebou spoustu práce pro Brno, proto kandidovat na post předsedy KDU-ČSL na mimořádném sjezdu nebudu," napsal Hladík.

Hladík pracuje od roku 2016 jako první náměstek brněnské primátorky, zastupitelem města Brna byl zvolen o dva roky dříve. Předtím byl od roku 2010 zastupitelem městské části Brno-sever, v roce 2015 se tam stal místostarostou, v letech 2010 až 2014 byl také radním městské části Brno-sever. Do KDU-ČSL vstoupil v roce 2010. Místopředsedou se stal na březnovém sjezdu strany.

"Budu nad tím přemýšlet a probereme to doma s rodinou," napsal ČTK Jurečka. Na dotaz, koho by rád viděl v čele lidovců, odpověděl, že nejlépe předsedu, který by dokázal dovést stranu k alespoň osmi procentům ve volbách do Sněmovny. KDU-ČSL v parlamentních volbách v roce 2017 získala 5,8 procenta. Jurečka usiloval o post předsedy v březnu, v druhém kole volby jej porazil Výborný. Jurečka následně nekandidoval na další pozice ve vedení strany.

"Rozhodnutí o tom, zda budu nebo nebudu kandidovat, záleží prvně na tom, zda mě vyzve členská základna a potom bych o tom mohl přemýšlet. Teď je nejdůležitější stabilizace KDU-ČSL," uvedl na dotaz ČTK Bartošek. Také on se o pozici v březnu ucházel.

Ve Zlínském kraji zasedne v pondělí krajský výbor, který bude jména možných kandidátů probírat. "Osobně to vidím na dva lidi, a to jsou Bartošek a Jurečka. Ale ta věc je čerstvá," řekl ČTK místopředseda výboru Josef Bazala. V Královéhradeckém kraji by organizace měla o změnách ve vedení strany jednat nejpozději začátkem prosince. "V daném okamžiku mohu mluvit jen sám za sebe, krajský výbor se touto otázkou ještě nezabýval. Osobně bych rád viděl (ve funkci předsedy) Mariana Jurečku," řekl ČTK předseda tamních lidovců Vladimír Derner.

"Protože nikdo zatím neoznámil svou kandidaturu, nemůžeme ani zatím nikomu vyjadřovat podporu," řekla krajská předsedkyně lidovců v Plzeňském kraji Ivana Bartošová. "Mohu pouze říci, že my v krajské organizaci nemáme ambice se o místo předsedy ucházet, nevidím u nás žádného možného kandidáta," dodala. Ani místopředseda krajské organizace Stanislav Antoš zatím nechce hovořit o oficiální podpoře. "Mně osobně jako jednotlivci se třeba líbí Jan Bartošek, ale nevím, zda se třeba vůbec bude chtít o místo ucházet," řekl.

Jihomoravští lidovci budou o věci teprve diskutovat, v kraji už ale některá jména padají. Také místostarosta Břeclavi Richard Zemánek si myslí, že by na místo Výborného měl přijít někdo z dvojice Jurečka nebo Bartošek.

Předseda hodonínských lidovců Vojtěch Pospíšil ČTK řekl, je otázkou, kdo bude kandidovat, zda to bude někdo z místopředsedů. "Máme za to, že potřebujeme jako strana mladší výraznou tvář, ideálně neokoukanou a ženskou, takovou osobnost, která povede stranu dlouhodobě a konzistentně, aby nám lidé důvěřovali," uvedl. Ze stávajících osobností by se organizaci podle něj zamlouvali Jurečka, Bartošek, Jiří Čunek nebo současná první místopředsedkyně Šárka Jelínková.

V Libereckém kraji se krajský výbor sejde ve čtvrtek. Ani jihočeská KDU-ČSL zatím nenavrhuje jméno případného Výborného nástupce. Její tajemník Šimon Heller uvedl, že Bartošek, jenž vede jihočeské lidovce, je na pracovní cestě v USA a zatím se nijak k možné kandidatuře nevyjádřil.

Zástupci krajů nejsou rozhodnuti, neboť rozhodnutí Výborného bylo vzhledem k rodinné tragédii náhlé. "Opravdu na to zatím nebyl čas, působení pana Výborného v čele strany bylo krátké ale musíme to respektovat. Ve straně jsou výrazné osobnosti, ale ani osobně opravdu nevím, kdo by mohl být předsedou," řekla předsedkyně lidovců v Karlovarském kraji Olga Haláková. Dodala, že si strana počká na Celostátní konferenci KDU-ČSL, která se koná v pátek 13. prosince.

"Budeme všichni hodně přemýšlet. Je dobře, že Marek Výborný rezignoval až k datu sjezdu, že stále alespoň dočasně předsedu máme, a že zůstane dál poslancem za Pardubický kraj," uvedl šéf pardubických lidovců Roman Línek.

Zástupci krajských organizací zmiňovali, že oceňují Výborného rozhodnutí. "Ukazuje to na jeho ohromný hodnotový a morální kredit," poznamenal například místostarosta Břeclavi Zemánek. "Je to extrémně rychlé, jeho krok vnímám jako pochopitelný, rozumím mu a mám za to, že řešení, které navrhl, je v naprostém pořádku a je potřeba to ocenit," řekl ČTK člen předsednictva královéhradeckého krajského výboru Jan Falta.