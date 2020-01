Nový stavební zákon? Kritika neutichá, Babiš a Dostálová budu jednat s Luklem

Podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) má nový zákon urychlit a zjednodušit povolování staveb. Povolovací řízení u staveb by se mělo zkrátit ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok, norma by měla platit od poloviny roku 2023. Návrh zákona ale sklízí kritiku z řady míst.

Lukl kritizoval zejména plánované převedení úředníků zabývajících se stavební agendou z obcí na stát. Ministerstvo vnitra varovalo před možným zablokováním stavebního řízení až na rok a půl kvůli převodu agendy. Velká města vyjádřila obavy o možnost ovlivňovat územní plánování. Novelu kritizují i památkáři nebo hasiči.

Podle Babiše Dostálová nezvládla komunikaci o návrhu zákona a vysvětlování jeho obsahu. Nyní se do toho chce zapojit sám. "My máme v pondělí schůzku s panem Luklem za přítomnosti paní ministryně," řekl. Samostatná jednání plánuje s Hamáčkem, se Zaorálkem a památkáři.

Babiš nicméně odmítl vyjádření ministerstva vnitra, podle kterého by po účinnosti zákona mohly být až na rok a půl zablokovány stavební úřady. "Není pravda, že by došlo k zablokování systému," řekl. Odmítl také varování ministerstva vnitra z vysokých nákladů, které by podle analýzy úřadu mohly dosáhnout až 32 miliard. "Tam byla nesmyslná položka 30 miliard, že budeme stavět nějaké budovy pro úředníky. To je nesmysl," řekl.

Podle premiéra je nový stavební zákon nutný, aby se zrychlilo povolování staveb, které v Česku patří mezi nejpomalejší na světě. "Sto padesáté sedmé místo na světě je katastrofa. Stavební řízení trvá pět a půl roku, na dálnice 13 let," řekl Babiš. Podle něj je nutné tyto lhůty zkrátit. Vyzval i opozici, aby s vládou na úpravě stavebního zákona spolupracovala.