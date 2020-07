Jindrák má na starosti vztahy s Rusy. Čekal bych od nich omluvu, říká pirátský poslanec

Jindrák momentálně zastává funkci ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky a poradce českého premiéra Andreje Babiše (ANO).

"Jeho nominace mne nijak personálně nepobuřuje. Nicméně – vhodnou osobou je ministr zahraničí nebo premiér. Problém je, že se Rusové s nimi už přes deset let odmítají bavit,“ řekl pirátský poslanec v rozhovoru pro Český rozhlas Plus s připomínkou, že k poslednímu setkání šéfů diplomacie došlo před deseti lety. "Jmenování nového zmocněnce na vztazích vůbec nic nezmění,“ dodal.

S případným novým zmocněncem nemá problém ani poslanec SPD Jaroslav Holík.

"Jsme malý stát závislý na exportu, který máme většinově orientovaný na Západ. Což je plus, ale teď při koronaviru stačil malý zlom a ekonomika se nám z velké části zastavila. Takže ji musíme mít soustředěnou do několika směrů. Rusko tak vidím jako jeden z velkých potenciálních trhů,“ podotkl. "Rusko není vyspělý trh, kam by se dalo ve velkém vyvážet," oponoval Lipavský.

Mají Rusové právo zasahovat do výzdoby náměstí?

Pirátský poslanec by rovněž uvítal, kdyby česká diplomacie Rusku sdělila, že jsou Češi členy NATO a EU a že se na tom nic nezmění.

"Taky bychom jim ale měli vysvětlit, aby se Ruská federace nesnažila zasahovat do našich vnitřních záležitostí, ani do toho, jak si radnice vyzdobí svá náměstí. Pokud s námi vůbec zasednou k jednomu stolu, tak bychom jim měli vysvětlit, že není možné, aby nám hackovali ministerstvo zahraničí nebo nemocnice. A je toho víc,“ nechal se slyšet.

"Jsme nejen součástí EU a NATO, ale také suverénní stát a měli bychom se řídit vlastním názorem. Ne tím, co je nám nakukáno z vnějšku. Jsem už starší ročník a pamatuju Varšavskou smlouvu a RVHP, kdy jsme byli v nějakém podřízení. V roce 1989 zněla na Václavském náměstí hesla: Nejsme jako oni. Ale my teď děláme tutéž politiku. Opět jsme v podřízení,“ kontroval mu poslanec SPD.

Je ricinová kauze fake?

Lipavský si také postěžoval na neochotu Ruska vést v dialog v budování vztahů s Prahou.

"Poté, co se tady odehrávalo s ricinem a dalšími kauzami, tak bych očekával, že ruský ministr zahraničí přijede do Česka a omluví se. To ale v životě neudělají. Místo toho navrhnou, aby s naším ministrem zahraničí jednal velvyslanec. To je naprosto asymetrické, de facto provokace, na kterou nemůžeme nikdy přistoupit," uvedl.

"Pokud Lipavský stále zmiňuje ricin, všichni velice dobře víme, že je to fake. Že jsme si to svým způsobem vymysleli, abychom si našli hůl na bití psa. První krok jsme udělali my. My jsme na základě ničeho vyhostili agenty. My jsme změnili název ulice a podobně,“ nesouhlasil Holík s konstatováním, že úlohou diplomacie je hledání společných cest, nikoliv umělé vytváření nepřátelství.