Novým předsedou klubu poslanců TOP 09 se stal Válek, nahradil Kalouska

Kalousek dnes oznámil, že se vzhledem k brzkému startu volební kampaně rozhodl složit mandát. Chce tak dát ve Sněmovně prostor k vystoupení kolegům, kteří se v říjnových volbách budou ucházet o hlasy voličů. Že nebude znovu kandidovat, Kalousek avizoval od loňského léta.

Válek je jedním z nejviditelnějších kritiků kroků vlády v zasahování proti šíření epidemie covidu. Vychází přitom ze své lékařské praxe. "Převzít štafetu ve vedení poslaneckého klubu TOP 09 po Mirku Kalouskovi je pro mne čest a zároveň obrovská výzva - rétorickou laťku totiž nasadil velmi vysoko a jeho projevy zkrátka patří do sněmovního zlatého archivu," komentoval Válek svou novou roli ve vyjádření pro média. Uvedl také, že mu Kalousek slíbil pomoc a rady.

Předsedové klubů nebo jejich zástupci mají spolu s šéfy stran ve Sněmovně právo přednostní řeči. Kalousek dnes uvedl, že volební kampaň už začala a dostat šanci by tak měli ti, kteří do voleb půjdou. TOP 09 se voleb bude účastnit v koalici s ODS a lidovci. Termín sněmovních voleb vyhlásil prezident Miloš Zeman před novým rokem. Konat se budou 8. a 9. října. Na Ústavní soud se minulý týden obrátili senátoři za Starosty a také za TOP 09 a lidovce, podle nichž Zeman neobvykle časným vyhlášením termínu voleb do Sněmovny zneužil svou pravomoc. Poukazují na údajný zásah do férovosti volební soutěže a zvýhodnění vládních stran vůči vznikajícím opozičním koalicím.