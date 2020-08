O dotace na odměny žádaly tři čtvrtiny zařízení sociálních služeb, stát rozdělí přes 2 miliardy

Dotace pokrývají období po vyhlášení nouzového stavu od 13. března do konce května. Na odměny za odpracované hodiny vláda vyčlenila 5,2 miliardy. Zhruba tři miliardy se tak nevyčerpají a v rozpočtu zůstanou. Část sumy by se měla pak využít na dotace na pokrytí zvýšených výdajů, které zařízení sociálních služeb kvůli nákaze měla. Počítá se s částkou 990 milionů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí od pátku 17. července do pondělí 20. července odeslalo zřizovatelům sociálních služeb přes 2 miliardy Kč na mimořádné odměny pro více jak 93 tisíc jejich zaměstnanců.



Více na:https://t.co/EsG05Q19Qb pic.twitter.com/4iTCVTdcNh — MPSV ČR (@mpsvcz) July 21, 2020

Odměny se vyplácejí za odpracovanou dobu. Pečující pracovníci ze zařízení, kde se nemoc covid objevila, by měli za plných 170 hodin měsíčně dostat 40.000 korun hrubého a ostatní zaměstnanci 20.000 korun. Na hodinu odměna činí 235 a 115 korun. V domovech, kde nákaza nebyla, by personál měl obdržet 10.000 korun hrubého měsíčně při plné pracovní době. Je to 59 korun na hodinu.

Poskytovatelé péče mohli o dotace žádat elektronicky do poloviny června. Udělalo to 1653 z 2163 organizací, které sociální služby nabízejí. Žádost tak nepodala zhruba čtvrtina provozovatelů. Ministerstvo práce kvůli tomu vyhlásilo ještě druhé kolo. Maláčová vyzývala zařízení, aby o peníze na odměny dodatečně žádala. Odborový předák Josef Středula pak nabádal pracovníky, aby zatlačili na své vedoucí a odměny si vymohli. Zájem se ale výrazně nezvedl.

"Ve druhém kole si podalo žádost 12 organizací pro 20 služeb, požadavek byl ve výši 3,27 milionu korun. Ve druhém kole bude odměněno 155 zaměstnanců," uvedl Dostálek. Dodal, že o dotace nepožádalo 498 poskytovatelů služeb.

V prvním kole ministerstvo podle své šéfky poskytlo peníze na odměny 93.448 pracovníkům. Maláčová už dřív řekla, že v sociálních službách pracuje celkem 144.838 lidí a z nich asi 2960 je v zařízeních, kde se vyskytla koronavirová nákaza.

Podle zástupců odborů vedení některých zařízení nechtělo o dotace na odměny žádat a zdůvodňovalo to tím, že se u nich nevyskytlo nic mimořádného a zaměstnanci dělali svou běžnou práci. Objevily se i výhrady k prezentování odměn či obavy z politického podtextu a předvolební kampaně.

Od poloviny srpna budou poskytovatelé péče moci začít žádat o dotace na pokrytí zvýšených nákladů, které měli kvůli nákaze. Peníze by měly dorovnat výdaje na ochranné pomůcky, čisticí prostředky a dezinfekce, internet, energie a pohonné hmoty i přesčasy a také výpadek příjmů. Domovy musely vyčlenit desetinu kapacity na karanténu a nemohly přijímat nové klienty. Suma se dá využít i na příspěvek pro pracovníka, který se nakazil koronavirem, nebo který musel do karantény. Dostat by měl k výdělku 40.000 korun hrubého.