O post senátora za Přerovsko je nebývalý zájem, kandiduje již devět lidí

Tři z nich se budou o místo senátora ucházet znovu, jde o dosavadní lidoveckou senátorku Jitku Seitlovou, komunistu Miroslava Raindla a bývalého ministra dopravy Antonína Prachaře. Ten tehdy kandidoval za ANO, nyní se o hlasy voličů hodlá ucházet jako samostatný nestraník. Kandidátku podaly zatím tři strany, termín je do 28. července.

"K dnešnímu dni jsou zatím podány tři přihlášky k registraci, konkrétní jména do vydání rozhodnutí o registraci komentovat nemůžeme. K dnešnímu dni máme kandidátku za ČSSD, ODS a SPD," řekla dnes ČTK mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Dosavadní lidovecká senátorka Jitka Seitlová kandiduje stejně jako v minulých volbách na kandidátce KDU-ČSL a Zelených, podporu získala také od STAN a TOP 09. ANO do voleb vyslalo dosavadního poslance Petra Vránu, který se kvůli kandidatuře do Senátu rozhodl vzdát koncem července mandátu poslance. Poslanec je i neuvolněným přerovským radním a neuvolněným náměstkem hejtmana.

ODS nominovala do senátního boje v tomto obvodu lékaře a zastupitele Tomáše Kocourka, před šesti lety svého kandidáta v tomto obvodu strana neměla. O post senátora bude v přerovském obvodu usilovat i bývalý přerovský primátor a senátor Jiří Lajtoch z ČSSD, který se tak po letech vrací do politiky. Lajtoch byl několik let stíhán kvůli stavebním zakázkám ve městě, soudy ho nakonec pravomocně zprostily obžaloby. Piráti do senátního boje nasadili manažera kultury Městského domu v Přerově Pavla Ondrůje. Komunisty bude reprezentovat Miroslav Raindl, SPD Dan Chromec.

Počet kandidátů do Senátu v přerovském obvodu chce rozšířit i bývalý ministr dopravy Antonín Prachař. Kandiduje jako nestraník, získat kvůli tomu musí aspoň tisíc podpisů od oprávněných voličů. Do Senátu kandidoval již před šesti lety za hnutí ANO, ze kterého po neshodách vystoupil na konci roku 2015. Kandidaturu nedávno oznámil také starosta Hranic Jiří Kudláček, který kandiduje s podporou ODA a Trikolóry.

V posledních senátních volbách v říjnu 2014 uspěla bývalá zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová, která nahradila senátora Jiřího Lajtocha (ČSSD), který místo v Senátu už neobhajoval. Seitlová, která byla senátorkou za Přerovsko už v letech 1996 až 2007, dostala v druhém kole voleb 54,26 procenta hlasů, protikandidáta Antonína Prachaře podpořilo 45,73 procent voličů. K volebním urnám přišlo ve druhém kole 16,30 procenta lidí, v prvním kole volilo 38,73 procenta občanů.