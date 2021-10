O vedení Sněmovny se začne jednat ve středu. Spolu chce předsedu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Koalice Spolu požaduje post předsedy Poslanecké sněmovny, hnutí ANO by podle předsedy sněmovního klubu ODS Zbyňka Stanjury mělo mít nárok na místopředsedu dolní komory a poměrné zastoupení ve vedení výborů. Novinářům po jednání klubu občanských demokratů Stanjura řekl, že rozhovory o ustavení Sněmovny by mohly začít ve středu odpoledne. První schůze dolní komory po volbách by se mohla odehrát 8. listopadu.