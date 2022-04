Obce a kraje mohou začít žádat o dotace na bydlení pro uprchlíky

Resort to dnes sdělil ČTK. Náklady na vytvoření bydlení se žadatelům proplatí zpětně za období od 24. únoru, tedy od začátku ruské invaze. Peníze je možné čerpat do konce listopadu. Žádosti se přijímají do konce května.

"Jsou to právě obce a kraje, které nesou tíhu a náklady spojené s nutností okamžitého ubytování uprchlíků. Od dnešního dne mohou podávat žádosti do programu Ukrajina, který jsme upravili na základě jejich požadavků. Počítáme s dotacemi na rekonstrukce bytů a budov k zajištění důstojného bydlení. Tyto byty budou následně po odchodu uprchlíků sloužit i pro naše občany," uvedl ministr Ivan Bartoš (Piráti). Dodal, že nyní má jeho resort ze státního rozpočtu přislíbenou téměř miliardu korun.

Peníze z dotací mohou pokrýt 85 procent nákladů, zbývajících 15 procent mají zajistit žadatelé. Pětina sumy může být na vybavení. Bartoš minulý týden novinářům řekl, že podle požadavků krajů by bylo potřeba pro uprchlíky asi 50.000 ubytovacích míst. Ministerstvo je v případě potřeby připraveno poskytnout dotace i na pořízení mobilních či montovaných domů, označilo to za "záložní variantu a nouzové řešení". Část výdajů na dotace by Česko mohlo získat z EU. O evropské podpoře by podle členů vlády mohlo být jasno do konce května.

Ministerstvo vnitra udělilo lidem z Ukrajiny dosud přes 299.000 víz k ochraně. Zhruba dvě pětiny uprchlíků tvoří děti, přes tři čtvrtiny dospělých jsou ženy. Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden řekl, že v halách, tělocvičnách či podobném humanitárním ubytování bylo 900 běženců, všichni ostatní našli místo v ubytovacích zařízeních, domácnostech či bytech. Toto bydlení ale může být dočasné.

Lidé, kteří u sebe doma či ve svém dalším bytě ubytovali zdarma aspoň na 16 dní v měsíci v kuse příchozí z Ukrajiny, mohou od 11. dubna žádat o solidární příspěvek. Na osobu mohou na pokrytí nákladů získat od státu na měsíc 3000 korun, nejvýš ale 12.000 korun. Tato podpora se má vyplácet do konce června, poté se případně upraví. Žádosti je možné podávat jen elektronicky. Ministerstvo práce v úterý uvedlo, že systém má kvůli náporu na úřady práce potíže, vyřizování proto potrvá déle. Zpracovávání žádostí by mělo začít příští týden.