Obce trvají na náhradách od státu za výpadky svých příjmů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Obce budou dál apelovat na vládu, aby stát nahradil výpadky v jejich příjmech, které zapříčinila vládní koronavirová opatření. V dnešní tiskové zprávě to uvedli zástupci svazů obcí, měst či Spolku pro obnovu venkova. Představitelé samospráv současně ocenili to, že Senát ve čtvrtek vložil do vládního návrhu zákona úpravu, podle které by měly kraje obdržet ze státního rozpočtu jednorázově 300 korun na každého obyvatele.