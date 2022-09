Obecní volby nejsou podle premiéra Fialy referendem o vládě

Komunální a senátní volby, které se uskuteční tento týden, označil za referendum o Fialově vládě například bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Vláda je podle něj nekompetentní, neakční a nereaguje na rostoucí inflaci.

"Zaznamenal jsem, že se opozice snaží komunální volby změnit v referendum o vládě. Pokud to tak je, tak by spíš lidé, kteří jdou k volbám, měli přemýšlet nad tím, aby volili lidi, kteří jsou schopni něco pro obec udělat, kteří jsou garancí rozumné racionální politiky," uvedl dnes premiér Fiala.

Expremiér Babiš 5. září při zahájení horké fáze volební kampaně ANO vyzval lidi, aby nevolili kandidáty vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), Pirátů a STAN. Také předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura řekl minulý týden v rozhovoru pro ČTK, že volby podle něj budou referendem o vládě. Občané, s nimiž se potkává, podle Okamury kabinet kritizují za neřešení drahých energií nebo za korupci.

"Pokud to má být referendum o vládě, tak to není jenom o naší vládě, ale o vládě, která tu byla předtím. Která přivedla naši zemi do velkých problémů, ať je to zadlužování, inflace, nezabezpečení v oblasti energií," uvedl dnes ke kritice ze strany sněmovní opozice Fiala. "Prostě ten populismus, který sloužil jednomu hnutí, jednomu člověku - to tady nemůžeme, nechceme mít," dodal.

Pokud by volby měly mít podle premiéra Fialy nějaké společné téma, tak je to zabránění nástupu populismu a extremismu ve městech a vesnicích. "Abychom tam měli lidi, kteří dělají dobrou politiku pro občany," doplnil Fiala.

Volby do třetiny Senátu a komunálních zastupitelstev se konají 23. a 24. září. Ve hře zhruba o 62.000 křesel obecních zastupitelů bylo k pondělí podle volebního webu přes 195.000 uchazečů. V souboji o Senát je 178 kandidátů. V průměru to je šest až sedm kandidátů na každý z 27 obvodů, kde se nyní bude o senátorech rozhodovat.