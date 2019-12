Obstrukce a slovní přestřelky. Ve Sněmovně bylo veselo i letos

Koaliční vláda ANO a ČSSD prosadila s podporou KSČM svůj druhý státní rozpočet, který počítá se schodkem 40 miliard korun. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš při jeho třetím čtení zřejmě vytvořil svůj nový osobní rekord v délce projevu. O státním rozpočtu hovořil tři hodiny. V červenci 2018 před hlasováním o důvěře vládě mluvil asi hodinu a 40 minut.

Koncem června vláda odolala návrhu na vyslovení nedůvěry. Vyvolala ho pětice opozičních stran v reakci na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na střet zájmů premiéra Babiše. Pro návrh hlasovalo 85 opozičních poslanců.

Vládě se podařilo prosadit novelu zákona o evidenci tržeb, která od příštího roku rozšíří povinnost evidovat tržby i na všechny zbývající odvětví, od lékařů nebo advokátů až po všechny řemeslníky. Opozice předlohu tvrdě kritizovala a projednávání prodlužovaly rozsáhlé kritické projevy části opozičních poslanců. Během závěrečného schvalování, které trvalo několik dní, museli poslanci hlasovat o osmi stovkách pozměňovacích návrhů.

Většinu z nich vznesla opoziční ODS a týkaly se hlavně vyřazení ekonomických činností z povinnosti evidovat tržby. Pozornost vzbudilo například to, že se EET bude vztahovat na chov velbloudovitých zvířat nebo na kosmické lety. Za podpory koaliční ČSSD se však podařilo z evidence vyřadit sociální služby. Přesto se desítky opozičních poslanců obrátily na Ústavní soud s návrhem, aby schválenou novelu zrušil.

Rozsáhlé projevy provázely i projednávání vládního daňového balíčku, který zvyšuje spotřební daně na lihoviny a tabákové výrobky a zdvojnásobuje poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zvyšuje i zdanění výnosů z loterií. Sněmovna z něj proti původnímu vládnímu návrhu vyřadila zdanění plynu pro vytápění v domovních kotelnách. Kritici této změny varovali, že prodraží topení tisícovkám domácností.

Komunistické straně Čech a Moravy se podařilo s pomocí poslanců vládních stran i opoziční SPD prosadit zdanění finančních náhrad církvím. Zdanění náhrad bylo jednou z podmínek komunistické strany pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Ústavní soud však tuto novelu později zrušil. Uvedl, že dodatečné snížení finanční náhrady za křivdy způsobené zločinným komunistickým režimem míří proti základním principům demokratického právního státu.

V závěru roku schválila Sněmovna zvýšení rodičovské od ledna o 80.000 korun na 300.000 korun. Odmítla přitom návrh Senátu, aby příspěvek dostali i rodiče s dětmi do čtyř let věku, kteří příspěvek v dosavadní výši už vyčerpali. V září potvrdila Sněmovna zvýšení průměrných důchodů od příštího roku zhruba o 900 korun měsíčně. Odmítla přitom návrh Senátu přidat další tisícikorunu měsíčně lidem, kteří jsou v penzi aspoň 25 let.

Pouze jednou v letošním roce se poslanci zabývali vydáním svého kolegy k trestnímu stíhání. V březnu odmítli vydat poslance SPD Miloslava Roznera ke stíhání kvůli jeho výrokům o romském táboře v Letech u Písku. Policie požádala Sněmovnu o vydání Roznera loni v prosinci. Rozner v minulosti při kritice rozhodnutí bývalé vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL o odkupu vepřína nedaleko pietního místa v Letech použil spojení "neexistující pseudokoncentrák". Sešlo se kvůli tomu několik trestních oznámení.

Také letos se složení Sněmovny obměnilo. V dubnu se vzdali mandátu bývalí ministři vnitra Milan Chovanec (ČSSD) a dopravy Dan Ťok (ANO). Chovance nahradil bývalý předseda rozpočtového výboru Václav Votava a Ťoka Iva Kalátová. Ve volbách do Evropského parlamentu uspěli Radka Maxová (ANO), Veronika Vrecionová (ODS) a Mikuláš Peksa. Maxovou nahradil Ondřej Babka, Vrecionovou Petr Bendl a Peksu František Navrkal.

Stejně jako v předchozích letech se u řečnického pultu odehrávaly tradiční slovní půtky a přestřelky mezi opozičními a koaličními politiky. Například při projednávání státního rozpočtu se ministryně financí Alena Schillerová střetla s poslancem ODS a bývalým reprezentantem ve skoku na lyžích Jakubem Jandou. "Chtěla jsem prvně říct, že já neumím skákat na lyžích, tak vy se vyjadřujete taky k něčemu, o čem nic nevíte, ale zůstanu korektní," vzkázala Schillerová Jandovi. "Já bych vám, paní ministryně, ani nedoporučoval skákat na lyžích, nedopadlo by to dobře," odpověděl jí Janda.