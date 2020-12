Od 12:00 se lze vrátit letecky z Británie. Test na koronavirus nutný, upozornil Petříček

České aerolinie podle své mluvčí Vlaďky Dufkové dnes v 19:00 místního času vypraví speciální let z Londýna do Prahy. Letadlo by mělo v Praze přistát po 22:00. "Jednosměrná letenka na let OK 651 by měla být zanedlouho dostupná v našem rezervačním systému," řekla ČTK mluvčí.

Česká republika zastavila lety z Británie od pondělního poledne. Lety rušily i další evropské státy kvůli nové mutaci koronaviru, která byla zjištěna na jihu Anglie a podle expertů se může šířit rychleji než ostatní kmeny. Už od neděle musí lidé přijíždějící z Británie do Česka nastoupit do povinné domácí karantény.

Podmínku předložení testu podle Petříčka zavedla v noci také Francie pro pozemní cesty přes kanál La Manche. "Chceme, aby Francie umožnila průjezd přes své území, zejména pro řidiče kamionů," uvedl ministr. Kvůli zpřísněným koronavirovým opatřením stály od pondělí na hranicích s Británií stovky českých kamionů. Ztráty dopravci odhadují v řádu milionů korun.

Lidé, kteří strávili v Británii alespoň 24 hodin, po návratu povinně nastupují do karantény. Týká se všech cestujících, kteří přicestovali z Británie do ČR od nedělních 15:30. Pátý až sedmý den po příjezdu do Česka podstoupí test na nemoc covid-19. Když bude test negativní, karanténa jim skončí. V opačném případě bude domácí izolace trvat deset dní.