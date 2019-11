Odejděte, jestli se vám pravidla nelíbí! Jílkové při debatě o demokracii bouchly saze

Mezi diskutujícími vystoupili Stanislav Polčák, europoslanec STAN, Ivan David, europoslanec za SPD, Hana Marvanová, spoluzakladatelka Občanského fóra a bývalá politická vězeňkyně, Jaroslav Bašta, chartista a disident, Igor Chaun, studentský vůdce z roku 1989 a Alžběta Pourová, účastnice demonstrací v roce 1989, bývalá řidička MHD a dnes vrátná.

Moderátorka Jílková se rozhodla začít otázkou na Pourovou. "Co Vás nejvíc zklamalo?," zeptala se jí. "Studenti jí začali, a pak to přezvali divadelníci," reagovala. To přimělo k reakci studentského vůdce Chauna, který jí vysvětlil, že se právě díky divadlům podařilo informovat veřejnost o masakru na Národní třídě. Jako autor textu Ukradená revoluce přiznal, že se následný vývoj vzdálil původním ideálům.

"Naprosto jsme podcenili naší nezkušenost a šíbry a lidi, kteří byli připraveni ekonomicky a politicky té situace využít. Jako mladá generace jsme dostudovali, a pak naplno užívali nové svobody. Byli jsme úspěšní, ale koncem 90. let přišla opoziční smlouva, a ta společnost se začala uzavírat. Původní nadšení a ideály šly pryč," posteskl si Chaun. Chválou pěl na Klause, který byl podle něj nejprogresivnější a ekonomicky nejdemokratičtější.

Pourová zastávala názor, že nešlo o nezkušenost, ale vypočítavost polistopadových politiků. Ti zrušili některé zákony z dob socialismu, které byly podle ní dobré. Šlo jim jenom o to, aby mohli krást ve velkém. Marvanová připomněla, že je co slavit, a že jsme před rokem 1989 byli zdevastovaná země s politickými vězni. To nic nemění na tom, že se udělaly chyby. Přijaly se například děravé zákony, které umožnily tunelování. Ona sama je odmítala, ale byla v menšině.

Europoslanec Polčák souhlasil s nekvalitou některých zákonů z 90. let, ale připomněl, že komunistické právo obsahovalo spoustu nedostatků, včetně absence svobody podnikání. "No ale v diskuzi bylo přijetí právních norem z vyspělých západních ekonomik. Ale politici je tehdy odmítali s tím, že by právníci zdržovali," vložila se do toho Jílková a požádala o vyjádření také europoslance Davida. Ten řekl, že se žádné chyby nedělaly. Jednalo se o úmysl. Jako poslanec zažil zákony obsahující už prefabrikované díry. Posléze zmínil svojí tehdejší stranu sociální demokracii, která tou dobou vládla.

"Byla to tedy vaše strana sociální demokracie a dělali jste tedy chyby teď říkáte?!," zesměšnila ho Jílková. Následoval smích a potlesk z řad publika. "Vy jste přeci spustili akci "Čisté ruce", která měla všechny tyto zločince pochytat. Kolik jste jich pochytali? Měli jste možnost něco udělat, ale skutek utekl!," reagoval Polčák. Bašta následně také přiznal, že útěk ekonomů před právníky nebyl jediný problém. Byl to také bankovní socialismus. "Dokonale se povedlo rozprodat Českou republiku do zahraničí. Sedmkrát vzrostl objem majetku soustředěného v cizích rukách," domluvil Bašta.

Když se Jílková zeptala na argument, že musíme podniky prodat do zahraničí, protože Češi neumějí podnikat, Bašta jí vysvětlil princip bankovního socialismu. "Fabriky se kupovaly za úvěr, za který se ručilo těma fabrikama, a pak se to nechalo zkrachovat," řekl Bašta a bilancoval další vývoj v 90. letech. David argumentoval, že zločiny tehdejší doby byly nepostižitelné z důvodu špatné legislativy. S tím ale nesouhlasila Marvanová a připomněla, že podvod byl trestný čin vždycky. Byly tam politické tlaky. "Policisté dávali výpověď, protože byli znechucení," dodala Jílková.

Chaun se snažil diskuzi dodat pozitivnější nádech. "Je na co být hrdý. Spousta lidí tady funguje," řekl. To nedalo pánovi z publika, který se ho zeptal, zda během studentských demonstrací v roce 1989 tu byl poradce z KGB. "Bylo jich tu několik," odpověděl Chaun. "Bylo to připravené. Byli jste použití," řekl mu dotyčný zástupce veřejnosti. "Jediné, co přišlo zvenku, bylo to, že československé komunisty nechal Gorbačov na holičkách. Zbytek byla otázka náhoda. Československo bylo, když nebudu počítat Rumunsko, posledním komunistickým státem, kde se to zhroutilo," uvedl věc na pravou míru Bašta.

"Já bych chtěl říct jenom jednu věc. Mě vadí, že k 30. výročí 17. listopadu tady vládne naprosto negativistická nálada. Máme se nejlíp za dobu existence českého národa. Schopný člověk, který dokáže pracovat tvrdě, přestěhovat se za lepší prací, může dělat prakticky cokoliv. Byla chyba Václava Havla, že nezrušil komunistickou stranu, a nepostavil jí na úroveň nacistů," rozhořčil se jiný divák z publika. Následovala hádka, zda bylo za komunistů lépe nebo ne. "Každý musel pracovat, jinak šel do kriminálu!," hájila dřívější dobu Pourová.

"Já vás prosím! Je tady hluk! Televizní diváci to neslyší!," bouchly Jílkové saze po neustálém pokřikování z publika. "Já tady kvůli vám opravdu neslyším! Já, že křičím! A víte proč?! Odejděte ze studia, jestli se vám to nelíbí!," nedala se Jílková. Marvanová se rozhodla uvést věci na pravou míru a připomněla, že spousta lidí skončila z politických důvodů navzdory vysokoškolskému diplomu v kotelnách. Někteří se na to nemohli dívat a emigrovali.

David řekl, že i dnes jsou lidé pro své názory vyhazováni z práce. Má zkušenosti s novinářem, který si musí dávat velký pozor na to, co píše, aby ho nevyhodili z práce. Občan z publika informoval o případu známého profesora, fyzika, doktora honoris causa a doktora věd Jaroslava Šestáka, kterého pozval prezident Zeman na Hrad, aby si převzal nejvyšší vyznamenání. "Když tam přišel, tak ho po 55 letech vyhodili z Akademie věd," vysvětlil. Jílková řekla, že ten případ zná, ale že důvody byly jiné.

Marvanová se v blížícím se závěru diskuze nechala slyšet, že se o zákazu komunistů hlasovalo, ale že to neprošlo. "Nechtěli jsme být jako oni. Já jsem ale hlasovala pro," konstatoval. Pán z řad veřejnosti kritizoval údajný plán resortu vnitra, který počítá s prevencí terorismu sledováním lidí jiného náboženství, politické přesvědčení, ba dokonce i sexuální orientaci. V závěru debaty ještě došlo k názorovému střetu mezi mladou a starou generací o 17. listopad 1989. "Šli jsme z bláta do louže," řekl starší pán z publika. "Můžu cestovat, studovat a dělat, co chci," oponoval mladík z protistrany. Mluvilo se také o "diktátu" z Bruselu. Jílková oznámila konec a téma příštího týdne, jímž budou sledové akce.