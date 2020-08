Odpuštění odvodů využily tři pětiny firem do 50 zaměstnanců

Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatel, činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku. Odpuštění těchto odvodů za červen až srpen firmám s méně než 50 zaměstnanci, které nepropouštěly a nesnižovaly mzdy, je jednou z podpor z kurzarbeitového programu Antivirus. Podniky měly také možnost si odložit pojistné za květen až červenec, a to se sníženým penále. Místo 4,5 procenta dlužné částky pak připlatí procento, musí ale vše stihnout uhradit do 20. října.

Program Antivirus má bránit propouštění. Vedle odpuštění odvodů, které se označuje jako podpora C, zahrnuje i dva druhy příspěvků na mzdy. Příspěvek A činí 80 procent náhrady v karanténě či výdělku v zavřených provozech do 39.000 korun superhrubé mzdy, B pak 60 procent náhrady při výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29.000 superhrubé mzdy.

Podle dřívějších propočtů resortu práce by tříměsíční odpuštění pojistného mělo činit asi 13,5 miliardy korun. Na příspěvcích A a B stát k 19. červenci vyplatil 14,99 miliardy korun. Rozdělilo si je 57.099 firem. Celkem dostaly kolem 1,6 milionu příspěvků na 731.233 zaměstnanců. O jejich pozicích ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) mluví jako o "zachráněných pracovních místech".

Někteří odborníci ale uvádějí, že není dobré udržovat pozice, které by bez podpory už neexistovaly. Například podle iniciativy ekonomů a dalších expertů KoroNERV-20 je nežádoucí, aby Antivirus konzervoval minulý stav ekonomiky a bránil modernizaci. Uskupení navrhuje podporu B a C ukončit a zavést kurzarbeit podle německého vzoru. Stát by tak nepřispíval na mzdu lidem, kteří nepracují, ale dorovnával by výdělek těm, kteří mají kvůli poklesu poptávky snížený úvazek, uvedl KoroNERV-20.

O takové podobě dlouhodobého kurzarbeitu jednají s ministerstvem práce odboráři a zástupci zaměstnavatelů. Na nastavení zatím shoda není. V srpnu po vládních prázdninách by se na parametrech mělo dohodnout předsednictvo tripartity, podle toho pak resort práce připraví návrh zákona. Podle plánu by mohl platit od ledna příštího roku.

Podle Maláčové průzkum úřadů práce z minulého týdne ukázal, že tři čtvrtiny příjemců čerpají příspěvek B jen na část pracovní doby svých pracovníků, a to třeba na jeden den v týdnu. Ve 12 procentech firem, které takzvané béčko pobírají, jsou část týdne doma všichni zaměstnanci. Šéfka resortu práce míní, že se tak nynější Antivirus začíná přibližovat podobě dlouhodobého kurzarbeitu. Uvedla, že odpuštění odvodů je výhodnější pro firmy, které se vracejí do běžného provozu a fungují. Prominutí pojistného označila za "řízený exit" z programu Antivirus.