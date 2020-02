ODS by chtěla zvýšit tresty za nebezpečné pronásledování dětí

V případě činů nebezpečného vyhrožování a nebezpečného pronásledování by občanští demokraté chtěli zvýšit ochranu dětí do 15 let věku. "Otázka, která byla zpočátku řešena jen mezi dospělými, se zcela zjevně dotýká i dětí," podotkl poslanec ODS Marek Benda.

Trestní zákoník v nynější podobě nerozlišuje sazby, pokud jsou oběťmi děti do 15 let a od 15 do 18 let. Pachatelům hrozí jednotně až tříleté vězení.

Obdobně chtějí občanští demokraté postupovat v případě činů, které se týkají výroby a nakládání s dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě pornografie. Ani tyto trestné činy v současnosti nerozlišují kategorie dětí do 15 let a od 15 do 18 let.

Vedle vyšší represe navrhuje ODS věnovat větší pozornost prevenci ve formě osvěty dětí. Za příklad dává nejsilnější opoziční strana projekt radnice Prahy 5 nazvaný S nadhledem na síti, jenž se zaměřuje na bezpečné používání internetu. Týká se všech věkových kategorií lidí.