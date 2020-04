ODS chce další pomoc podnikatelům či pravidla pro mírnění zákazů

Vláda by podle ODS měla začít pracovat na plánu pokračování podpory OSVČ a podnikatelům pro květen a červen. Některá opatření přijatá kabinetem považuje opoziční strana za špatná. Jmenovitě zákony o odkladu nájmů. Podle prvního z nich firmy, které musely kvůli koronaviru uzavřít provoz, mají mít nárok na odklad nájemného od 12. března do 30. června se splatností do konce roku.

Představujeme manuál pro obnovu Česka! Cesta k normálnímu stavu ze současné koronavirové krize bude složitá, ale jsme šikovný národ a spolu to zvládneme. Naše body, které musí být naplněny jako předpoklad k návratu k běžnému fungování země najdete na: https://t.co/Fck8194MEi pic.twitter.com/rN2pOCo6uj — ODS (@ODScz) April 14, 2020

Podle druhého by nájemníci bez příjmů nemohli dostat výpověď z bytu kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dluh za nájemné ale budou muset splatit do konce letošního roku. Proti vládním úpravám měla opozice ve Sněmovně výhrady, zákony se nyní bude zabývat Senát.

Občanští demokraté míní, že lze hned otevřít malé obchody či služby pro jednotlivce, ale také velké obchody při dodržování podmínek chování. Naopak kina, divadla, festivaly a další společenské akce by mohly být povoleny až v delším horizontu. "Je potřeba se začít zabývat tím, v jakém režimu lze otevřít zoo, hrady, zámky, galerie. Ve zvláštním režimu s dodržením pravidel jako omezené množství návštěvníků, by mohly zachránit letní sezónu," uvedla ODS.

Na čase je také rozhodnout o tom, zda a kdy otevřou školy. Definovat je nutné také podmínky pro letní tábory, míní ODS. Potřeba je podle ní definovat maximální množství dětí, kontroly typu měření teploty nebo zajistit dostupnost dezinfekce.

ODS také navrhuje testování v jednotlivých oblastech republiky. "Je potřeba mít vzorky z vesnic/měst různé velikosti a typu, abychom mohli kvalifikovaně odhadnout počet infikovaných obyvatel a parametry chování infekce," uvedl poslanec Bohuslav Svoboda.

Nestačí podle něj studie na vzorku populace, která se chystá u 5000 lidí v Praze. Vláda by podle ODS také měla nastavit dlouhodobá pravidla pro pohyb venku (například používání roušek či dezinfekce ve veřejných budovách) nebo zajistit ochranné prostředky pro seniory či lidi s oslabenou imunitou. Kabinet také musí i v krizové situaci dodržovat demokratické principy, uvedla strana.