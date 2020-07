ODS chce odpustit menším firmám sociální odvody do konce roku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Opoziční ODS chce odpustit firmám do 50 zaměstnanců sociální odvody do letošního prosince. Poslanci občanských demokratů to navrhli v novele vládního zákona, podle něhož menší firmy nemusí za splnění určitých podmínek hradit státu odvody za červen až srpen.