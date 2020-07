ODS chce prodloužit živnostníkům úlevu v úhradě sociálních odvodů

Opoziční ODS prosazuje, aby stát odpustil drobným podnikatelům minimální měsíční zálohy na sociální pojištění až do konce roku. Zálohy by nemuseli platit vůbec, byť by byly vyšší. Odvody by osoby samostatně výdělečné činné doplatily až při ročním zúčtování.