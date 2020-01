Kabinet si od návrhu ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) slibuje výrazné zkrácení a zjednodušení povolování staveb. Podle údajů Světové banky patří Česko ve vyřízení stavebního povolení na 157. místo ze 190 porovnávaných zemí. "Chceme vyzvat premiéra Babiše ke vzájemnému jednání, kde probereme, jak dosáhneme, abychom se z té otřesné 157. pozice posunuli alespoň o 100 míst dopředu," uvedl Fiala.

Vyzývám premiéra k jednání, abychom zrychlili stavební řízení. Budeme např. chtít zabránit vzniku centrálního stavebního úřadu, chceme, aby premiér a zástupci vlády spolupracovali s poslanci, kteří již úspěšně pracovali na nedávno přijaté digitalizaci stavebního řízení. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 23, 2020

Česko podle Fialy nový stavební zákon potřebuje. "ODS chce udělat vše pro to, abychom tu měli nový a co nejlepší stavební zákon," uvedl. Na nynějším návrhu chtějí podle něj občanští demokraté spolupracovat kvůli tomu, že nechtějí s urychlením stavebního řízení čekat dva roky, než budou sami ve vládě. "Jsme připraveni se o tom bavit s vládou, nabízíme zkušenosti a kompetence," dodal Fiala.

Dostálová ocenila, že i opozice vnímá potřebu razantní změny stavebního řízení. "Jsem ráda za všechny podněty a připomínky, které jsou ku prospěchu věci - tedy zrychlení povolování, redukci razítek a dodržování lhůt ve stavebním řízení," napsala ČTK. Podněty nyní sbírá v krajích od starostů a úředníků. Zároveň dodala, že považuje za zbytečné oslovovat se přes média.

Kupka řekl, že stavební zákon patří mezi předpisy, u kterých je třeba najít shodu napříč stranami. "Pokud bude schválen těsnou většinou, nebude to dobrá zpráva," řekl. Některé dobré prvky z návrhu MMR je podle něj třeba zachránit, současně je ale nutné odstranit všechny nedostatky. ODS mimo jiné vadí plán na zřízení centrálního úřadu.

Po nedávné dohodě vlády a Svazu měst a obcí by úředníci odpovědní za stavební řízení na úrovni obcí neměli být do nového státního modelu s Nejvyšším stavebním úřadem převedeni. Původně mělo pod stát přejít 13.500 úředníků, nyní to bude podle Dostálové asi 7000. "Budeme chtít slyšet záruky, že se změny nedotknou současných pravomocí měst a obcí. Ti nejsou těmi, kdo způsobují tak pomalou výstavbu v Česku," dodal Fiala.

Dostálová dnes odmítla, že by chtěla vytvářet nový úřad. "Jen současné úředníky převedeme a jasně vyčleníme do státní správy a tím zajistíme jejich zastupitelnost. Náš návrh tedy zároveň řeší právě ten nedostatek úředníků v regionech, se kterým si dnes obce poradit nemohou," uvedla.