ODS, KDU a TOP 09 budou na jihu Čech jednat o koalici bez hnutí ANO

"Podepsali jsme memorandum o společném postupu. Dohodli jsme se na tom, že budeme v dalších vyjednáváních o koalici postupovat společně. Cílem je vytvořit koalici s převahou středopravicových subjektů, bez hnutí ANO," řekl Kuba. S jakými stranami chtějí koalici dohodnout, neupřesnil. Dnes večer chce ještě ODS jednat s hnutím Jihočeši 2012 a s ČSSD.

Memorandum potvrdil Bartošek. Jak řekl, jednají s dalšími politickými subjekty. "Směřuje to k tomu, že když budeme úspěšní, vytvoříme koalici bez hnutí ANO," řekl Bartošek.

Moravec respektuje "společný postup a dílčí spojení" ODS s lidovci a TOP 09 o vyjednávání koalice. "Nemusí být (spojení) finální," řekl.

Další postup dnes zveřejní i Piráti. ČTK to řekl jejich volební manažer Luboš Kudláček. V neděli oznámili, že na jihu Čech dávají přednost koalici bez ANO a ODS, tedy bez dvou subjektů, které byly ve volbách Jihočeském kraji na prvním, respektive druhém místě. Šlo by o alianci s TOP 09 a KDU-ČSL, ČSSD, STAN a Jihočechy, dohromady by měla 31 mandátů z 55.

Volby v kraji vyhrálo ANO těsně před ODS. Oba subjekty si zajistily po 12 mandátech z 55. Do zastupitelstva se ještě dostali Piráti s devíti mandáty, společná kandidátní listina TOP 09 a KDU-ČSL (sedm mandátů), ČSSD se šesti křesly, STAN s pěti a Jihočeši 2012 se čtyřmi mandáty.

Kraj teď vedla koalice ČSSD, Pro Jižní Čechy, KDU-ČSL a Jihočeši 2012. ANO i ODS, které získaly v posledních volbách nejvíce hlasů, byly v opozici.