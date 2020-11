ODS: Konec superhrubé mzdy ukazuje, že opozice může věci prosadit

Superhrubou mzdu zavedla od roku 2008 reforma, kterou prosadila vláda Mirka Topolánka (ODS). Návrh na zrušení superhrubé mzdy předložil Babiš jako pozměňovací návrh, jinou změnu prosazuje vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který navrhl sazby 19 a 23 procent a zároveň zvýšit o 200 korun měsíčně daňovou slevu na poplatníka.

První místopředseda ODS Zbyněk Stanjura řekl, že nejprve se podle procedury bude hlasovat o návrhu občanských demokratů. "Pokud by nezískala podporu čistá rovná daň 15 procent, nejsme tak politicky žárliví jako někteří představitelé vlády. Pokud premiér opsal náš program a podporuje ho, nemáme problém jeho návrh podpořit. Důležitý je výsledek, ne to, kdo se pod konkrétní papír podepsal," uvedl.

Fiala řekl, že ODS zrušení superhrubé mzdy a nižší daň z příjmu slíbila voličům a nyní ho z opozice prosadí. "S tím jsme šli do voleb, proto nás lidé volili a vypadá to, že to dokážeme úspěšně dovést do konce," uvedl. Připomněl, že obdobné změny ODS navrhla v roce 2018, aby je kabinet odmítl.

Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění. To je potom u zaměstnanců základ daně z příjmů. Koalice ANO a ČSSD slíbila v programovém prohlášení zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb 19 a 23 procent.

Díky ODS už se podle Fialy podařilo i zrušení daně z nabytí nemovitostí. "Je to tedy druhý velký úspěch v daňové politice, který můžeme vykázat," řekl.