ODS kvůli pražské kauze vyzvala k rezignaci Hřiba a Scheinherra

Zároveň požadují po Scheinherrovi zveřejnit obsah trestního oznámení, které zhruba před dvěma roky v souvislosti s DPP podal. ČTK to dnes sdělila mluvčí pražské ODS Lenka Mottlová. Scheinherr, který je předsedou dozorčí rady DPP, označil za "vtipné" vyzývat tzv. whistleblowera k rezignaci. Hřib řekl, že kauza se týká výhradně STAN a Piráti hlasovali proti jmenování obviněných do DPP.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili 11 lidí kvůli hospodaření DPP, mezi stíhanými je Hlubuček, podnikatel Michal Redl, náměstek dopravního podniku Matej Augustín i další členové nejužšího vedení dopravního podniku, který jako největší městská firma provozuje MHD.

"Na nejasnosti okolo DPP upozorňujeme dlouhodobě. K politické odpovědnosti jsme opakovaně vyzývali jak primátora Zdeňka Hřiba, tak náměstka Adama Scheinherra. Odpovědí nám však byla jen jejich v lepším případě laxnost, v tom horším, úmysl. Přitom jsou to právě oni, kdo nesou plnou politickou odpovědnost za to, s kým sedí v Radě hlavního města Prahy a co se děje v Pražském dopravním podniku," uvedl městský zastupitel a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Podle opozice primátor s náměstkem manažersky selhali. Hřibovi opozice vytkla problémy a netransparentnost při některých hlasování a odmítání debaty o problémech DPP. O potížích podniku prý odmítl jednat i Scheinherr, který navíc prý hlasoval při obsazování míst v orgánech DPP pro dosazení nyní obžalovaných lidí. Jediným argumentem náměstka Scheinherra je, že ve věci DPP podal trestní oznámení.

Scheinherr dnes rovněž několikrát řekl, že to byl naopak on, kdo pomohl problémy v DPP odhalit, když podal před dvěma lety trestní oznámení a spolupracoval s policií. ODS chce nyní obsah oznámení znát. "Vyzýváme tímto pana Scheinherra, ať veřejnosti ukáže, co bylo předmětem trestního oznámení. Dále také ať vysvětlí, proč i přes podezření na páchání trestné činnosti dokončil prodej pozemků okolo metra v Holešovicích. Jeho vysvětlení, že nechtěl mařit vyšetřování, je nepochopitelné," uvedl předseda zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček.

"To je neuvěřitelně vtipné, vyzývat k rezignaci whistleblowera, který před dvěma lety podal trestní oznámení a od té doby v režimu mlčenlivosti celou dobu spolupracoval s policií," řekl Scheinherr. Uvedl, že chápe, že jej opozice nemůže chválit, neboť "by to nepřenesla přes srdce", nicméně by podle něj měla mlčet a nedělat si ostudu.

Podle Hřiba se Pirátů kauza nijak nedotýká. "V tom případu není zapleten žádný z našich členů. Já osobně jsem nebyl policií vůbec kontaktován v této záležitosti. Jedná se skutečně o záležitost hnutí STAN," řekl dnes ČTK Hřib. Piráti mají v dozorčí radě dva členy a nehlasovali podle primátora pro nikoho ze stávajícího vedení DPP, neboť nebyli vybrání v otevřených výběrových řízení. Problém se navíc týká pouze DPP, který nemají Piráti v gesci, uvedl Hřib.

Hlubuček kvůli kauze dnes ráno rezignoval na funkci náměstka primátora a odstoupil z rady a skončil rovněž v dozorčích radách městských firem Pražské služby (PSAS) i DPP. Hlubuček skončil rovněž jako předseda pražského STAN a odstoupil z kandidátky do podzimních voleb. V současné době zůstává starostou Lysolají. Zda skončí i jako starosta, zatím není jasné.