ODS navrhla Skopečka na místopředsedu Sněmovny

Předsedu a místopředsedy Sněmovny budou poslanci volit na ustavující schůzi, která začne v pondělí.

Sněmovna má mít nově šest místopředsedů. Klub hnutí ANO dnes navrhl do těchto funkcí dosavadního předsedu Sněmovny Radka Vondráčka a bývalou hejtmanku Karlovarského kraje Janu Mračkovou Vildumetzovou. Stanjura na tiskové konferenci nechtěl komentovat, zda jsou tato jména pro jeho stranu přijatelná. Řekl jen, že nyní bude jednat s hnutím ANO a chce to probrat s ním. Hnutí STAN navrhlo už dříve svou místopředsedkyni Věru Kovářovou, Piráti rovněž stranickou místopředsedkyni Olgu Richterovou. Tento týden se bude zabývat nominací svého zástupce nebo zástupkyně do vedení dolní komory KDU-ČSL. Hnutí SPD by zastoupení v předsednictvu Sněmovny mít nemělo.

Místopředsedkyně klubu Jana Černochová informovala, že ODS by měla získat pozice tří předsedů sněmovních výborů. Předsedou výboru pro bezpečnost se má stát Pavel Žáček, předsedou výboru pro zdravotnictví někdejší pražský primátor Bohuslav Svoboda a předsedou hospodářského výboru trutnovský starosta Ivan Adamec. Koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by měla mít dohromady šest předsedů výborů, koalice Pirátů a STAN tři předsedy a opoziční strany osm výborů, uvedla.

Skopeček novinářům řekl, že si nominace váží. "V žádném případě nechci být pasivním místopředsedou Poslanecké Sněmovny, který bude pouze řídit schůze, ale chci přispět k tomu, že prostřednictvím Sněmovny budou procházet zákony rychle, protože jich bude celá řada," ujistil. Svoji roli chce využít v ekonomické i zahraničněpolitické agendě. "Čeká nás evropské předsednictví. Myslím si, že i větší role vedení Poslanecké sněmovny se tam bude očekávat," dodal. Stanjura uvedl, že poslanecký klub obdržel veškeré informace důležité pro ustavující schůzi Sněmovny.