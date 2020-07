ODS navrhne opatření na podporu ekonomiky, jde o miliardy

Mezi návrhy ODS je dále zrušení daně z nabytí nemovitosti, které dnes schválila Poslanecká sněmovna, přičemž proti původnímu vládnímu návrhu zachovala možnost odpočtů zaplacených úroků z úvěrů na bydlení od základu daně z příjmů. Sazba daně, která v minulosti nahradila daň z převodu, činí čtyři procenta a platí ji kupující. Stát na ni v posledních letech ročně vybral kolem 13 miliard korun. Předlohu nyní musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident.

První místopředseda a šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura představil návrhy na odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ do konce roku, živnostníkům by tak podle něj mohlo zůstat bez nutnosti náročné administrativy 15 miliard korun. Dalších 18 miliard by firmám podle Stanjury zůstalo v případě prodloužení období, dokdy podniky do 50 zaměstnanců nemusí platit sociální pojištění, do konce roku.

Dalšími návrhy ODS jsou odpuštění daně z příjmu OSVČ pro letošní rok, zvýšení základní slevy na poplatníka u daně z příjmu fyzických osob nebo dočasné zvýšení daňového zvýhodnění pro soukromé dárce. Základ daně by si mohli lidé a firmy přispívající na dobročinnost podle novely snížit až o 30 procent. V současné době si fyzická osoba může při daru alespoň 1000 korun nebo vyšším než dvě procenta daňového základu snížit základ daně o 15 procent. Firmy si mohou snížit daňový základ o desetinu v případě minimálně dvoutisícového daru.

ODS také chce snížit sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatel, z 24,8 na 22,8 procenta pracovníkova výdělku. Do konce roku chce nejsilnější opoziční strana zrušit silniční daň, zároveň navrhuje zrušení superhrubé mzdy. To by měla v létě prodiskutovat vládní koalice ANO a ČSSD. Premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi řekl, že počítá s účinností od ledna příštího roku, kabinet by mohl návrh předložit v září.

Po zrušení superhrubé mzdy by měly zaměstnancům stoupnout čisté příjmy. Nyní mzdy a platy zaměstnanců podléhají sazbě daně z příjmů 15 procent, ale do základu se započítává i sociální a zdravotní pojistné odváděné zaměstnavatelem. V případě zrušení superhrubé mzdy by se podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) zavedla daň 19 procent. Nyní je podle ní efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.

Superhrubou mzdu prosadila v roce 2007 v Parlamentu vláda Mirka Topolánka (ODS).