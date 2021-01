ODS navrhne Sněmovně usnesení k Rusku a Navalnému

Potlačení demonstrací, během nichž ruské bezpečnostní síly o víkendu zadržely několik tisíc lidí, odsoudily v pondělí státy Evropské unie. Protestující požadovali propuštění Navalného, který byl zatčen před týdnem, když se vrátil do Moskvy z léčení v Německu. Tam se zotavoval z otravy, kterou Navalnyj připisuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, což Kreml popírá. Den po zadržení na něj soud uvalil třicetidenní vazbu.

Podle Fialy by se k případu měla usnést Sněmovna. "Chceme, aby se český Parlament vahou své autority vyjádřil k tomu, jak bezpečnostní orgány postupují proti demonstrujícím a abychom se zasadili o to, aby byl Navalnyj co nejrychleji propuštěn z vazby," prohlásil Fiala.

Petříček o víkendu uvedl, že podle odhadů nevládních organizací bylo při protestech zadrženo 3400 lidí včetně Navalného manželky. "To je i na tak velkou zemi, jakou je Rusko, neuvěřitelné číslo. Odsuzuji brutální násilí i represe proti svobodě slova," napsal. V pondělí řekl, že Černínský palác bude chtít od ruského velvyslance vysvětlení k zadržení Navalného i násilnému potlačení protestů.