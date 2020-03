ODS: Vláda by měla zlepšit informovanost o ochranných prostředcích

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda by měla podle opoziční ODS přehledně na svém webu informovat o tom, kolik ochranných prostředků kvůli novému typu koronaviru nakupuje a kolik jich ještě potřebuje. Měla by využít nabídky českých firem. Novinářům to dnes oznámil předseda ODS Petr Fiala. Nabídku by podle něj bylo možné využít i pro zajištění prostředků v ústavech pro seniory.