ODS vyzvala Babiše, aby dočasně rezignoval

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš by se měl podle opoziční ODS vzdát do vyřešení svých osobních problémů funkce premiéra. Po dnešním jednání republikového sněmu občanských demokratů to novinářům řekl šéf ODS Petr Fiala. Občanští demokraté také trvají na tom aby někdejší Babišova skupina Agrofert vrátila neoprávněně získané evropské dotace.