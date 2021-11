ODS žádá, aby vláda vyslala policisty chránit polskou hranici s Běloruskem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Poslanecký klub ODS vyzval vládu v demisi, aby Česko vyslalo policisty do Polska, kde by pomohli se zvládáním krize na hranici s Běloruskem. Občanští demokraté o tom dnes informovali v tiskové zprávě. Česká vláda by měla podle ODS podpořit jakákoliv opatření, která přijmou unijní orgány proti běloruskému režimu. Z Běloruska se v posledních dnech na území Evropské unie snaží dostat tisíce migrantů ze třetích zemí.