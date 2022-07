Odvolání ukrajinského velvyslance Perebyjnise některé politiky překvapilo

Místopředseda vlády Marian Jurečka (KDU-ČSL) v sobotu na twitteru vyjádřil názor, že Perebyjnis mohl ještě v České republice "nějaký čas dělat dobrou službu své vlasti". Poděkoval mu za práci a ocenil jeho nasazení. Předseda SPD Tomio Okamura je za odvolání rád, Perebyjnis podle něj bagatelizoval zločiny banderovců za druhé světové války. Politici to dnes řekli v televizní debatě na CNN Prima News.

Perebyjnise odvolal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu společně s velvyslanci z Německa, Maďarska, Norska a Indie. Rotaci ambasadorů označil za běžnou součást diplomatické praxe. Podle ukrajinské ambasády je důvodem výměny to, že Perebyjnis již odsloužil v čele ambasády čtyři roky. Deník N v sobotu citoval Perebyjnisovu reakci, kterou mu velvyslanec napsal: "Jsem tady 5,5 roku. Normálně mise trvá 4 roky. To je jediný důvod. Vracím se na Ukrajinu."

Kovářovou krok ukrajinského prezidenta překvapil. Perebyjnise i jeho manželku za práci ocenila. "Můžeme pouze spekulovat, proč tato rotace, která patří do mírových časů, byla uskutečněna v době v podstatě válečné a jestli to je na místě, jestli v tomto směru se Ukrajina domnívá, že se může chovat stejně jako v mírových časech, ale je to čistě jejich záležitost, ne naše," řekl dnes Vondráček.

Podle místopředsedy Sněmovny Jana Skopečka (ODS) byla spolupráce s ukrajinským velvyslancem bezvadná. "Na straně druhé to, jaký diplomat v dané zemi funguje, záleží na té zemi, která ho vysílá. Tudíž v tomto smyslu je na ukrajinské straně, koho chce mít v České republice jako svého velvyslance," řekl. Jaké jsou důvody odvolání, ví podle něj pouze ukrajinská strana.

Poděkování Perebyjnisovi na twitteru vyslovilio i mnoho dalších politiků. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že Perebyjnis bude v České republice ještě několik týdnů, a bude mít tedy možnost velvyslanci za jeho práci osobně poděkovat.

Perebyjnise kritizoval předseda SPD Okamura, ukrajinský velvyslanec podle něj po svém nástupu obhajoval zvěrstva banderovců za druhé světové války. Okamurovi vadí, že se ukrajinský velvyslanec po svém nástupu do funkce veřejně vymezil proti odvysílání filmu Volyně v České televizi. Film režiséra Wojciecha Smarzowského zachycuje polský pohled na genocidu na Volyni, při které byly za druhé světové války zabity desítky tisíc Poláků banderovci (příslušníky ukrajinských nacionalistických bojůvek). Perebyjnis v září 2018 zaslal České televizi dopis, ve kterém protestoval proti jeho odvysílání, tehdy uvedl, že některé "zavádějící a nepravdivé záběry z filmu hodně Ukrajinců považuje za urážející". Promítání filmu v Kyjevě bylo již dva roky předtím na žádost ukrajinského ministerstva zahraničí zrušeno.

Perebyjnis je velvyslancem v České republice od roku 2017. Dříve stál v čele zastupitelského úřadu v Lotyšsku, působil také jako mluvčí ukrajinské diplomacie. V 90. letech a na počátku tisíciletí působil rovněž na velvyslanectví v Praze postupně v roli druhého tajemníka, prvního tajemníka a rady.