Okamura v projevu před členy SPD opět napadl Evropskou unii

"Naše členství je výhodné pro západní státy, pro které jsme se stali ekonomickou kolonií. Ano, stovky miliard ročně putují od nás na západ," prohlásil Okamura na shromáždění, kterým SPD zahájila kampaň před říjnovými senátními a krajskými volbami.

Podle ministerstva financí je ale Česko od vstupu do EU v květnu 2004 čistým příjemcem peněz. ČR do konce roku 2019 zaplatila do rozpočtu EU 616,8 miliardy korun a získala z něj asi 1,43 bilionu Korun. Celkem tak Česko dosud získalo z EU o 809,2 miliardy korun více, než do něj odvedlo.

Okamura v projevu v souvislosti s podzimními volbami zmínil i návrhy zákonů o referendu, které projednává Sněmovna. Na parametrech všelidového hlasování se dohodly kluby ANO, ČSSD a Pirátů. Trojice frakcí ale ústavní většinu v dolní komoře nemá. Podporu by mohly hledat zejména u KSČM, která ale podobně jako SPD požaduje mimo jiné zmírnění podmínek pro uspořádání referenda.

Obě seskupení také chtějí, aby lidé mohli rozhodovat například o vystoupení Česka z Evropské unie nebo ze Severoatlantické aliance, což návrh ANO, ČSSD a Pirátů nepřipouští. "Evropská unie nám škodí a my jako skutečně jediní hájíme právo občanů rozhodnout o vystoupení z tohoto zbytečného spolku," prohlásil před členy hnutí Okamura.

SPD trvá na tom, aby lidé mohli hlasovat v referendu o zákonech. "Jelikož pak vyhlásíme referendum o zákoně o referendu, v němž změníme dikci zákona tak, abychom my, občané České republiky, mohli hlasovat o všech tématech bez omezení včetně třeba vystoupení z Evropské unie," nastínil předseda SPD.

V projevu mluvil například také o zákonech, které hnutí předložilo, ale o stíhání lidí za názory. "Pokud v nějakém okamžiku začne někdo trestat občany za to, co si myslí a říkají, pak jsme se ocitli v totalitní diktatuře a ta doba nastala," řekl Okamura.

Stíhání za výroky o migrantech hrozilo poslankyni SPD Karle Maříková. Sněmovna ale policejní žádosti o její vydání k trestnímu stíhání nevyhověla.

Hnutí SPD chce získat v podzimních krajských volbách aspoň pět desítek zastupitelů a chce uspět ve všech 13 regionech. Po dnešním jednání celostátního grémia v Praze to novinářům řekli předseda a místopředseda SPD Tomio Okamura a Radim Fiala. Ambicí hnutí je podílet se na vedení nejméně dvou krajů. Na kampaň hodlá SPD vydat kolem 20 milionů korun.

Po minulých volbách se SPD dostalo do koalice v jednom kraji, a to Ústeckém. "Úspěchem bude jakékoli zvýšení tohoto počtu," uvedl Okamura po shromáždění, kterým hnutí zahájilo předvolební kampaň.

Před čtyřmi lety se SPD ucházelo o hlasy voličů s výjimkou Zlínského a Pardubického kraje v koalici se Stranou práv občanů. Krajské zastupitele tato kandidátka získala v devíti krajích. SPD samostatně uspěla i ve Zlínském kraji. Letos bude SPD kandidovat ve všech regionech samostatně. "Chceme uspět tak, abychom měli krajské zastupitele ve všech krajích," řekl Fiala.

Okamura podotkl, že v minulých krajských volbách získalo hnutí 18 mandátů, existovalo tehdy rok. "Nyní bychom chtěli získat přes 50 krajských zastupitelů. Myslím, že by to byl dobrý úspěch, abychom mohli prosazovat ještě silněji náš politický program i na krajské úrovni," uvedl.

V krajích chce SPD podle Okamury prosazovat například zlepšení dopravní infrastruktury, zdravotní péče, sociálních služeb a úrovně školství a podporovat regionální podnikání. "Hlavní motto kampaně SPD bude, že slušný a pracující člověk musí být na prvním místě a musí dostat více peněz, bezpečí a spravedlnosti," uvedl předseda hnutí.

Lídry kandidátek schválilo vedení SPD už dřív. V pěti krajích je vedou poslanci. Vedle Fialy v Olomouckém kraji to jsou Radek Rozvoral ve Středočeském, Karla Maříková v Karlovarském, Jan Hrnčíř v Jihomoravském a Zdeněk Podal v Královéhradeckém kraji.

V případě senátních voleb bude SPD usilovat podle Okamury o to, aby některý z kandidátů hnutí postoupil do druhého volebního kola. "Udělali bychom vše pro to, abychom uspěli," uvedl. SPD nasadí své uchazeče o místo v horní komoře ve všech 27 senátních volebních obvodech. Jasno zatím hnutí nemá už jen na Strakonicku, kde se podle Okamury rozhoduje mezi dvěma kandidáty. V Senátu SPD zastoupení dosud nemá.