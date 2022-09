Okamurovi hrozí ve Sněmovně disciplinární řízení kvůli jeho výrokům na plénu

Potůčková na dotaz ČTK řekla, že ji Okamurova slova o ženství urazila. Předseda SPD dal podnět do souvislosti s nadcházejícími obecními a senátními volbami. Tvrdí, že jeho vyjádření bylo citlivé.

Okamura se do Pekarové Adamové opřel kvůli jejímu výroku z televizní debaty o tom, že lidé mohou pomoci situaci ohledně energií například i tím, že si vezmou další svetr. Uvedl, že třeba u nejmenších dětí to není podle jeho zkušeností možné. "Nezlobte se na mě, ale vy prostě nemáte tu osobní zkušenost, proto asi můžete říkat takové nesmysly," prohlásil koncem srpna Okamura. "Takže já budu mluvit o sobě, nebudu mluvit o vás, to jste si všimla, nechci být osobní, ale o své osobní zkušenosti, kterou vy evidentně nemáte z nějakého důvodu, to je mi jedno, z jakého, to vůbec nebudu hodnotit, ale já zkušenost mám," pokračoval podle sněmovního stenozáznamu.

Okamurovy výroky byly podle Potůčkové "přes čáru". Vnímala je jako útok na ženství. "Mě se to hrubě dotklo a nelíbilo se mi to," řekla poslankyně STAN. Připomněla, že navzdory odmítavým reakcím i mezi poslanci-muži se na plénu proti slovům lídra SPD tehdy nikdo neohradil. Okamurovy výroky podle ní navíc jdou proti snahám o zapojení více žen do politiky.

Okamura v reakci uvedl, že ve svém projevu dvakrát doslova řekl, že nehovoří v osobní rovině, aby se nikoho nedotkl. "Dvakrát jsem to citlivě zdůraznil. Každý, kdo celý můj projev slyšel, tak ví, že jsem reagoval na arogantní a hloupé rady paní Pekarové Adamové občanům, aby si vzali dva svetry, a mluvil jsem o své vlastní zkušenosti s výchovou mého dítěte, že kojenec si prostě nemůže vzít dva nebo tři svetry, a řekl jsem pravdu, že paní Pekarová Adamová zkušenost s výchovou dětí nemá," napsal ČTK lídr SPD. Potůčková si podle něho může podávat výboru, co chce, což ale neznamená, že má pravdu.

Potůčková uvedla, že s Pekarovou Adamovou podání podnětu konzultovala a předsedkyně dolní komory s jejím postupem souhlasila. Protože jednací řád předpokládá, že návrh na zahájení řízení může iniciovat jen ten, kdo se cítí poškozen, šla cestou, že se Okamurovými výroky cítí uražená ona. "Jak si s tím mandátový a imunitní výbor poradí, je jeho věc. Ale já budu mít čisté svědomí, že jsem to nenechala být," řekla Potůčková.

Okamura sdělil, že o Potůčkové slyší vůbec poprvé. Ve Sněmovně, jak uvedl, nezaznamenal žádnou její práci.

V disciplinárním řízení může výbor uložit pokutu do výše měsíčního poslaneckého platu nebo omluvu. Pokud výbor takový verdikt vynese, poslanec se proti němu může odvolat k celé dolní komoře.