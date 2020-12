Ombudsman funguje již 20 let. Lidé jsou poučenější, právní předpisy komplikovanější, říká Křeček

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lidé jsou podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka co do práv poučenější a častěji se brání. Na druhou stranu právní předpisy jsou čím dál složitější a někdy s nimi mají problém i úředníci. Křeček to řekl ČTK v rozhovoru k příležitosti 20. výročí ode dne, kdy se funkce prvního ombudsmana ujal Otakar Motejl.