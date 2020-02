Ombudsman Křeček nevylučuje personální změny, se svou zástupkyní si rozdělil agendu

Šimůnková se bude věnovat lidsko-právní agendě jako například monitoringu úmluvy o právech zdravotně postižených lidí či agendě lidí omezených na svobodě. Křeček si převezme agendu stížnostní, třeba stavebnictví či pozemkové právo. Jde o oblasti, které měl na starosti ve své předchozí funkci zástupce ombudsmana. Rozpory podle obou zatím panují ohledně agendy diskriminace, kterou by si Šimůnková také chtěla převzít, podle Křečka ale o tom ještě budou diskutovat.

"Rozdílné názory mezi ochráncem a jeho zástupcem, to není nic nového, vždycky to tady bylo. Ale jde o to, aby to nepřerostlo v degradování smyslu instituce," uvedl Křeček.

Křeček nevyloučil, že v úřadu budou nějaké personální změny. "Personální změny jsou nezbytné. Pokud přijde nový šéf do úřadu, tak vždycky nějaké změny jsou, ale nic zásadního v tuto chvíli nechystáme," řekl na dotaz ČTK Křeček. Už dříve uvedl, že zváží převedení části právníků na jinou agendu. Dnes k tomu řekl, že se musí uvážit, zda se dotyční lidé opravdu zabývají tím, co úřadu ombudsmana náleží.

V kanceláři ombudsmana Křečka přivítala Anna Šabatová, jejich setkání bylo jen krátké. Potřásli si rukou a Křeček Šabatové poděkoval za její práci ve funkci ochránce práv.

Jednaosmdesátiletého Křečka minulý týden zvolila ombudsmanem Poslanecká sněmovna, tento týden ve středu skládal slib. Dnes se ujímal funkce. Před budovou na něj čekali odpůrci i příznivci, odpůrci mu bránili vejít do budovy. Sedm lidí policie zajistila.