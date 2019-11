Omezení koncesionářských poplatků? Vláda patrně zamítne návrh SPD

Zejména s tímto argumentem vláda předlohu před zákonodárci patrně nepodpoří, na pondělní schůzi by se k ní měla podle podkladů postavit záporně.

Poslanci SPD chtějí zrušit koncesionářské poplatky starobním a invalidním důchodcům a samoživitelům, kteří pečují o nezletilé dítě. Od plateb by byla osvobozená také většina lidí a domácnosti s příjmy pod čtyřnásobek životního minima místo nynějšího 2,15násobku.

"Právě těmto skupinám obyvatel by měl stát zlevňovat život, nikoli jim ukládat poplatky, a to s tím, že i tyto skupiny obyvatel mají právo na službu veřejnoprávních médií, a to zdarma," uvedli autoři v čele s předsedou SPD Tomiem Okamurou v důvodové zprávě. Osvobodit chtějí také ústavní zařízení, která poskytují péči nemocným a seniorům.

Pokud by byl návrh schválen, příjem České televize z poplatků by podle vládních výpočtů klesl asi o 1,69 miliardy korun ročně, tedy o 30 procent. U Českého rozhlasu by činil výpadek jednu miliardu až 1,4 miliardy korun, což znamená 48 až 67 procent. Propad příjmů by vážně ohrozil plnění úkolů veřejné služby, napsali vládní legislativci.

Předkladatelé ale tvrdí, že navrhované rozšíření okruhu lidí osvobozených od poplatků by příjmy obou veřejnoprávních médií zásadně neovlivnilo. Mohla by je podle nich nahradit úsporami a výrobou kvalitních kvalitních, dobře prodejných pořadů.

Přijetí záporného stanoviska doporučilo vládě ministerstvo kultury. Ministerstva financí, spravedlnosti a práce a sociálních věcí se k předloze postavila neutrálně.

Poslanci SPD patří k hlavním kritikům České televize, nedávno nehlasovali pro přijetí výročních zpráv o hospodaření a o činnosti tohoto veřejnoprávního média. Televize se podle nich chová nehospodárně a její zpravodajství je v podstatě politickým názorem. Do budoucna chce SPD usilovat o úplné zrušení koncesionářských poplatků a o financování veřejnoprávní televize ze státního rozpočtu.