Ondráčka "střílí" do Babiše: Podvodník nemůže být v čele vlády. Reakce přišla záhy

"Není možné, aby dotační podvodník zůstával v čele vlády," uvedl Ondráčka.

Dohodovací řízení o částce se může vléct podle TI třeba rok. ČR v něm může legitimně vznášet námitky.

"Dva měsíce má Česko na to, aby implementovalo nějaká opatření," uvedl analytik TI Milan Eibl k tvrzení ministerstva pro místní rozvoj, že Česko má dva měsíce na vyjádření ke zprávě. Podle Ondráčky by se mohlo v extrémním případě stát, že budou zastaveny veškeré dotace směřující do Česka. Dostálová podle Ondráčky lže v Babišův prospěch, aby si udržela vlastní pozici.

Rozhodnutí už podle TI padlo. "Čekáme, kolik bude Česká republika (z dotací) vracet, záležet bude na tom za jaké období," uvedl Ondráčka. Je podle něj evidentní, že peníze získal neoprávněně holding Agrofert, který Babiš převedl do svěřenských fondů. Měl by je tak také vracet. "Pokud to neučiní, bude to stát vymáhat stát soudně," uvedl. Poznamenal, že o věci bude ale rozhodovat ministerstvo financí v gesci Babišova hnutí ANO.

TI jako účastník řízení podle Ondráčky dostane o výsledku auditu informace, není ale jasné kdy přesně a jaké. Evropská komise slíbila, že dá vědět k 4. prosinci. "Neznamená to ale, že nám hned pošlou celý audit," uvedl Eibl. Jednat se podle něj může o nějakou formu vyrozumění.

Při žádosti o zveřejnění auditu na adresu ministerstva pro místní rozvoj organizace argumentuje stanoviskem evropské ombudsmanky, která se vyjadřovala k nedávné žádosti Senátu o poskytnutí předběžného auditu. Ombudsmanka v něm připomíná komisi, že s ohledem na velice silný veřejný zájem by měla zvážit, zda listiny zveřejnit, až bude šetření dokončeno. Senátní komise má shromažďovat informace týkající se auditních zpráv s cílem zajistit objektivitu. Měla by se rovněž zabývat chystaným stanoviskem českých úřadů k auditům a pokusit se porovnat současné audity s dříve řešenými dotačními případy. Jak už dříve řekl ČTK předseda senátní komise k auditním zprávám Zdeněk Nytra, dospěla k předběžnému závěru, že Babiš je v celé záležitosti ve střetu zájmů.

Podle Babiše Evropská komise nemá autoritu na to, aby vykládala české zákony. I když EK tvrdí, že její audit je konečný, z pohledu ČR konečný není, řekl dnes Babiš v Madridu, kde se účastní klimatické konference OSN. S Transparency International je v dlouhodobém sporu, organizace na něj podala žalobu kvůli nactiutrhání, kterou bude v lednu řešit krajský soud v Praze. Babiš tvrdí, že TI není nezávislou organizací. "Oni mě žalují, já na tom trvám, myslím, že neziskovky by neměly dostávat peníze od státu, když dělají politiku a vyjadřují se politicky," uvedl dnes. Doplnil, že za věcí stojí i osobní záležitosti Ondráčka.