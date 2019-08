Opět jen plané výhrůžky. ČSSD z vlády neodejde, žalobu na Zemana nezablokuje

ČSSD podle Chvojky nebude blokovat projednání ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana na půdě Sněmovny. O změně v čele sněmovního zahraničního výboru, který nebude po jmenování ministrem kultury moci vést současný předseda Lubomír Zaorálek, chce sociální demokracie rozhodnout zhruba do dvou týdnů.

"Pan předseda Hamáček nám sdělil postup v rámci jmenování Lubomíra Zaorálka ministrem kultury. Celý poslanecký klub stojí za Janem Hamáčkem jako předsedou a nebyl jediný člověk, který by mu vytkl jeho konání v rámci prázdninové vládní krize," řekl Chvojka. Poslanecký klub se podle něj shodl, že by se ještě mělo jednat o rozpočtu ministerstva kultury. "Ministr kultury bude od úterý nový, u jednání nebyl a bylo by slušné, aby ještě nějakým způsobem měl možnost integrovat do rozpočtových otázek ministerstva," dodal.

Poslanci ČSSD podle Chvojky chtějí zůstat v menšinové vládě s hnutím ANO. "Žádný poslanec, který byl dnes na jednání klubu, a byli tam bez dvou omluvených poslanců všichni, nedal najevo, že by nějakým způsobem chtěl vystupovat z vlády," řekl. Před zasedáním klubu přitom Václav Votava nastínil, že by se na odpoledním jednání předsednictva ČSSD mohlo znovu hlasovat o odchodu z kabinetu.

Klub také řešil výroky poslance Jaroslava Foldyny. Ten minulý týden mimo jiné uvedl, že by podporoval rekonstruovanou vládu ANO bez ČSSD, zkritizoval některé členy nejužšího vedení strany, především ministry zahraničí Tomáše Petříčka a práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. "Pravda je, že panu poslanci někteří členové klubu napsali v rámci prázdnin, že se jim jeho výroky nelíbí. Ale nebudeme pana Foldynu vylučovat, nebyla tato věc vůbec v jednání," uvedl Chvojka.

Poslanci ČSSD nebudou blokovat projednání ústavní žaloby na prezidenta. Dalšího zasedání klubu 10. září se pravděpodobně zúčastní senátoři Václav Láska a Tomáš Goláň (oba SEN 21), kteří se na textu žaloby podíleli. "Vyslechneme si jejich argumenty a pak se nějak rozhodneme," poznamenal šéf sociálně-demokratických poslanců. "Byli bychom rádi, aby se to projednalo, aby každý poslanec měl možnost hlasovat, případně vyjádřit svůj názor na mikrofon," dodal.

Aby se senátní ústavní žaloba dostala k Ústavnímu soudu, musela by pro návrh hlasovat aspoň třípětinová většina, tedy nejméně 120 poslanců. Návrh žaloby je založen na tom, že Zeman podle jejích tvůrců svými skutky ústavu porušuje. Konkrétně se v návrhu prezidentovi vytýká osm případů jednání, od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou.

Změnu v čele sněmovního zahraničního výboru poslanci dnes zásadně neřešili, podle Chvojky chtějí do dvou týdnů udělat rozhodnutí. "Ve finále to není jen o tom, že musíme nutně nominovat někoho znovu na místo předsedy zahraničního výboru. Může přijít v úvahu i to, že budeme chtít vyměnit vedení výboru za vedení jiného výboru. Je to věc dalšího jednání," doplnil.