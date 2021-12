Opilý a agresivní Ovčáček měl být za asistence policie převezen do nemocnice

Dnes v noci okolo 3. hodiny ráno byl podle informací serveru aktu.cz převezen do střešovické nemocnice hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Mělo k tomu dojít za asistence policie, neboť byl podle serveru údajně opilý a agresivní.

"Podle dostupných informací měl nadýchat okolo dvou promile alkoholu v dechu. K převozu do nemocnice došlo po té, co měl Ovčáček využít služeb pražského taxikáře, který když Ovčáčka dovezl do Holešovic do Dělnické ulice zjistil, že hradní mluvčí nereaguje na výzvy k opuštění taxíku," uvedl server.

Na místo dorazili policisté, kteří zjistili, že muž je silně pod vlivem alkoholu. Následně byla přivolaná záchranná služba, která mluvčího převezla do nemocnice s drobným poraněním na vyšetření.

Podle serveru Ovčáček záchranářům nadával a údajně se je dokonce snažil v sanitce napadnout. Taxikáři navíc mluvčí prý dluží 350 korun za odvoz.

Řidič taxislužby se přitom měl pokusit Ovčáčkovi pomoci. Tvrdí, že viděl, jak se opilý mluvčí válí na zemi. Sám Ovčáček se k věci dosud nevyjádřil a na dotazy médií nereaguje.