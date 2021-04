Opozice bude jednat o dalším postupu vůči Babišově vládě

Předseda ODS Petr Fiala ve vyjádření pro ČTK uvedl, že jde o novou situaci. Když v říjnu navrhoval, aby vláda požádala o důvěru, případně aby jí Sněmovna vyslovila nedůvěru, další strany to podle něj nepodporovaly. Pokud komunisté ale přestali držet kabinet, je potřeba na to reagovat.

"Situace je dnes složitější o to, že nemáme platný volební zákon, na základě kterého by se daly udělat předčasné volby. Ale působení Babišovy vlády má být co nejkratší. V rámci naší koalice (Spolu - ODS, KDU-ČSL, TOP 09) budeme v příštích dnech a hodinách jednat o dalším postupu," uvedl. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová je přesvědčena o tom, že předčasné volby by byly nejlepší variantou.

Piráti mají od začátku celou řadu výhrad proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) i proti politice kabinetu. V současné zdravotní i ekonomické krizi je ale prioritou strany pomoci občanům, primárně proto není podle předsedy Ivana Bartoše nutné řešit politické tahanice.

"Pokud by nicméně debatu o změně vlády jiné strany vyvolaly, tak osobně považuji za zodpovědnější a férovější postup, který předložila ODS, respektive koalice Spolu, a to rozpuštění Sněmovny, které neznamená přehození těžiště moci na prezidenta, ale do rukou občanů. Nicméně nejprve je potřeba, aby volební zákon prošel Senátem. Toto stanovisko současně teprve musíme projednat na poslaneckém klubu," napsal ČTK.

Bartoš považuje za úsměvné, že po letech, co KSČM držela Babiše u moci, se strana snaží zříct odpovědnosti. "Škoda, že k tomuto 'prozření' nedošli předtím, než například pomohli zatnout obří sekeru do rozpočtu a zadlužit další generace," dodal.

Také podle předsedy STAN Víta Rakušana KSČM podporovala vládu i při sporných rozhodnutích v rámci pandemické krize. "Tohle je podle mě úniková strategie, jak si zachránit nějakou naději být v příští Poslanecké sněmovně," řekl novinářům ve Sněmovně.

Koalice Pirátů a STAN se podle něj bude snažit se Spolu hledat průnik. "Za mě, pokud bychom stáli před syrovým rozhodnutím, tak je mnohem poctivější rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vyhlásit volby předčasné," řekl. Úřednickou vládu by považoval za riziko.

Předseda SPD Tomio Okamura ČTK řekl, že by vláda měla požádat Sněmovnu o vyslovení důvěry, aby zjistila, zda zastupuje většinu občanů. Připomněl, že SPD před několika týdny sbíralo podpisy pro hlasování o nedůvěře. Další opoziční strany podle Okamury odmítly se připojit a ukázalo se, že ve skutečnosti skrytě vládu podporují, míní. Problémem by bylo, kdyby vláda neměla většinovou důvěru a rozhodovala o miliardových zakázkách, řekl.