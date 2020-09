Opozice chce mimořádnou schůzi Sněmovny k odvodům či důchodům

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) ČTK řekl, že opoziční žádost ještě neviděl, kvůli termínu svolání schůze kontaktuje navrhovatele. Na dnešním jednání organizačního výboru se podle něho nejčastěji mluvilo o čtvrtku příštího týdne. "Nemám problém s tím na čtvrtek ráno schůzi svolat, ale slušnost je, abych ještě zavolal navrhovatelům," uvedl.

Schůze se nakonec nemusí konat, pokud Sněmovna neschválí její navrhovaný program. "Prohlédnu si návrh pořadu, nevidím to úplně aktuálně, protože 15. září začíná řádná schůze a mnohem lepší by bylo, kdybychom se dohodli na tom, které body programu ta která opoziční strana navrhuje, aby byly projednány. Takže já to na mimořádnou schůzi nevidím," řekl ČTK a České televizi místopředseda dolní komory Vojtěch Filip (KSČM).

ODS chce odpustit firmám do 50 zaměstnanců sociální odvody do letošního prosince. Podle vládního zákona menší firmy nemusely za splnění určitých podmínek hradit státu odvody za červen až srpen. "Ve Sněmovně chceme schválit také finanční kompenzace pro kraje, které postihl v koronavirové krizi výpadek příjmů," doplnil předseda občanských demokratů Petr Fiala. Vláda podle něj ignoruje podnikatele, živnostníky a kraje.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by vláda měla prodloužit svým nařízením podporu pro osoby samostatně výdělečně činné v oblasti živé kultury do 31. srpna. "Rušení koncertů, festivalů a další omezení v oblasti živé kultury vystavují umělce vážným existenčním problémům, proto se k nim nesmíme obracet zády," poznamenala.

STAN se chce zaměřit na ošetřovné. Ministerstvo práce tento týden předložilo návrh novely, podle níž by se mělo při výuce na dálku po celou její dobu vyplácet ošetřovné na školáky do 13 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu uvedl, že úprava ošetřovného kvůli případné karanténě ve školách není teď urgentní a téma "není na stole".

Lidovci opět navrhli 500 Kč měsíčně k důchodu za vychované dítě

Poslanci opoziční KDU-ČSL opět navrhli zvýšení důchodů o 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Na zvýšený důchod by měl podle novely nárok člověk, který o dítě pečoval nejvíce, a to aspoň deset let, především tedy matka. Mohl by to ale být i otec, osvojitel nebo pěstoun. Přímý roční rozpočtový dopad předkladatelé odhadli na 16 miliard korun, z toho zhruba polovina by se podle nich státu vrátila.

"Právě časově náročná péče o děti a výchova dětí je hlavní příčinou nižších důchodů matek, případně jiných pečujících osob, a to hlavně kvůli s tím související omezené možnosti kariérního růstu, zkráceným úvazkům či kvůli kratší době pojištění a chybějícím náhradním dobám," napsali předkladatelé v důvodové zprávě.

Pětisetkorunový příspěvek za vychované dítě lidovci navrhovali již dříve v širší důchodové novele, která se týkala například také vdovských penzí a zkrácení povinné doby pojištění pro získání nároku na důchod. Sněmovna předlohu zamítla loni v prosinci už v úvodním kole.

Nynější novelu poslanců KDU-ČSL nejprve posoudí vláda, která chce letos v prosinci přidat každému důchodci 5000 korun. O novele rozhodnou zákonodárci. Není však jisté, zda ji Sněmovna stihne projednat do konce volebního období.