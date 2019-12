Opozice cupuje Národní investiční plán: Nerealistické, Babiš tipuje jako ve Sportce

"Předseda vlády hází různými čísly. Připadá mi, že je tipuje náhodně, jako ve Sportce. Všichni si přeci pamatují, když se mluvilo o investičním plánu za 3,5 bilionu, za pět bilionů, teď už jsme na osmi bilionech. S realitou to už vůbec nemá nic společného," napsal na twitteru předseda ODS Petr Fiala. Babiš loni uváděl, že plán obsahuje 17.000 projektů za 3,45 bilionu korun do roku 2030, v listopadu mluvil o 20.000 projektech za pět bilionů do roku 2050.

Podle europoslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) nelze mluvit o investičním plánu, který by Česko někam posunul. "Skutečný plán by musel obsahovat, harmonogram realizace, zdroj financování, prioritizaci, zodpovědnou instituci..." napsala na twitteru.

Chybějící plán financování projektů kritizoval i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "'Národní investiční plán', který není podpořen realistickým plánem financování, je jenom seznamem zbožných přání a nemá ani hodnotu papíru, na kterém je vytištěn. Opravdu má vláda právo se domnívat, že většina lidí nepřemýšlí?" uvedl na sociální síti.

Europoslanec a předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák (STAN) nemá velká očekávání ohledně uskutečnění investic v plánu a celý návrh komentoval ironicky. "Andrej Babiš na poslední chvíli píše Ježíškovi. Aspoň takhle na mě souhrn přání známých jako 'Národní investiční plán' působí. V posledních letech ale dost zlobil, takže bych si od toho moc nesliboval," napsal na twitteru.