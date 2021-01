Opozice kritizuje vládní opatření: Nejsou srozumitelná a jasně vysvětlená

Šéf Pirátů Ivan Bartoš ocenil, že kabinet přestal podceňovat situaci. Oba apelují na kompenzace pro zasažené provozy i na to, aby se zlepšila organizace očkování.

Kabinet ve čtvrtek představil zpřísnění opatření, která mají podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) snížit mobilitu a počet kontaktů mezi lidmi. Ubytovací služby mají být nově jen pro lidi na služební cestě s potvrzením. Další zpřísnění se týká lyžařských středisek. Lanovky a vleky už nebudou moci vozit kromě lyžařů ani pěší. Zakazují se také návštěvy v nemocnicích na odděleních akutní péče a kabinet rovněž rozšířil možnosti antigenního testování na koronavirus.

Fiala však pochybuje, že nově představená opatření mohou být řešením. "Zásadní věc v boji s koronavirem je očkování, a to vláda bohužel vůbec nezvládá," uvedl. Připomněl, že neplatí už ani protiepidemický systém PES. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek řekl, že skóre PES bude relevantní znovu ve chvíli, kdy se podaří snížit aktuální vysoké počty nakažených v nemocnicích.

Lidé jsou podle Fialy vyčerpaní a řada podnikatelů už nemůže dál. "Nikdo neví, co platí a co ne. Vláda rozhoduje nesrozumitelně, není jasné na základě jakých dat. Věci není schopna vysvětlit veřejnosti a navíc nedostatečně kompenzuje výpadky těm, které zákazy zasáhnou," doplnil. Důvěru v rozumnost a přiměřenost opatření přitom pokládá za zásadní. "My po vládě chceme jasná pravidla, jasná data, účinný a rychlý systém kompenzací, jasný systém v očkování, větší spolupráci s kraji při očkování a pravdivé informování veřejnosti," dodal.

Bartoš vyzdvihl, že kabinet přestal situaci podceňovat. "V tuto chvíli ale jakékoliv zpřísnění logicky narazí na odpor - selhává koordinace očkování, známé osobnosti se přednostně očkují, politici chodí na zakázané večírky a vláda nic lidem nevysvětluje," uvedl. Za efektivnější by považoval zajištění dostupných ochranných pomůcek, kompenzace zasaženým provozům, zvýšení nemocenské v době karantény, podporu testování ve firmách a lepší koordinaci vakcinace.

Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka ČTK napsal, že mu nová sada opatření smysl příliš nedává. "Chybí logické odůvodnění těchto opatření na základě dat, nic takového vláda bohužel nepředstavila," uvedl. Kabinet by se podle něj měl věnovat především místům, kde se nejčastěji koronavirus přenáší. "A to jsou kontakty na pracovišti, ne na sedačce lanovky," dodal. Apeluje na podporu zaměstnavatelů a lidí, kteří zůstanou zodpovědně doma v karanténě. Ti aktuálně bojují s výpadky příjmů, konstatoval.