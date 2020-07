Opozice kritizuje vládu kvůli rozpočtu. Šetřit se prý nepokusila ani symbolicky

Podle Romana Onderky (ČSSD) je deficit logický, protože ekonomika i spotřeba se zastavily. Politici to sdělili na dotaz ČTK. Schodek rozpočtu ke konci června stoupl na 195,2 miliardy korun z květnových 157,4 miliardy korun, letošní červnový výsledek je nejhorší od vzniku České republiky.

"Není to překvapivý výsledek. Vláda samozřejmě není vinna propadem příjmů, to je způsobeno pandemií (koronaviru). Ale to, co nesmírně vládě kladu za vinu, je, že se nepokusila ani symbolicky uspořit na svém vlastním provozu. Je to nesmírná arogance, když všechny firmy, které bojují o život, teď musejí snižovat své provozní náklady až na dřeň, aby přežily, a vládní úřady se chovají, jako kdyby žádná krize nebyla," řekl ČTK šéf poslanců TOP 09 Kalousek. Ušetřit se podle něj dalo několik desítek miliard korun.

Hnutí STAN podle své místopředsedkyně Kovářové čekal propad ekonomiky i bez koronaviru. "My byli konstruktivní, ale měla se pomoc vydávat efektivně - rozhýbat lokální ekonomiku přes projekty v regionech, nečekat, co se bude dít, a nenechat obce projekty rušit kvůli propadu," uvedla. Některá opatření, například záruční program COVID III, se podle Kovářové rozbíhají se zpožděním.

"Dlouhodobě upozorňujeme, že je třeba restrukturalizovat výdajovou složku - méně byrokracie, více digitalizace, udržitelnost důchodů a efektivní přerozdělování sociálních dávek. Vláda bohužel alespoň symbolicky neprojevila vůli k úsporám s konstatováním, že na to nemá čas," dodala.

Podle Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) je schodek velký, výběr sociálního pojištění ale naznačuje, že by se rozpočet mohlo podařit udržet v mantinelech novely, která leží ve Sněmovně. Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení se snížily meziročně o 51 miliard na 591,2 miliardy korun. O návrhu na zvýšení letošního schodku státního rozpočtu až na 500 miliard korun by poslanci měli hlasovat za týden.

Statutární místopředseda ČSSD Onderka považuje schodek za logický vzhledem k tomu, že firmy se v době nouzového stavu zastavily a lidé příliš neutrácejí. "Na daních má stát minus 220 miliard. K tomu započítejme navýšení výdajů (nejen rozpočtovaných, jako důchody nebo sociální dávky) s ohledem na pandemii. Nelze dle mého názoru tak jednoduše srovnávat letošní rok s těmi předešlými. Takovou situaci, jaká nás v celé Evropě potkala ve vztahu k onemocněním nového typu koronaviru, neočekával žádný ekonom," napsal ČTK.