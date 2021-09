Opozice musí najít na Babiše třaskavé téma, jinak volby prohraje. Premiéra může ještě oslabit pandemie, soudí politolog

Je přesvědčený, že kauza Čapí hnízdo, v níž jde o údajný dotační podvod, do něhož by měl být zapleten premiér Andrej Babiš, nebude mít vliv na voliče hnutí ANO. Politolog Ladislav Mrklas míní, že premiérův elektrorát vývoj případu, který nedávno dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch vrátil k došetření policejním vyšetřovatelům, ani nesleduje. „Troufnu si říci, že jej vůbec neřeší, prostě se jich netýká. Šetření Čapího hnízda se navíc táhne šest let, a tak pro mnoho jeho příznivců se jedná už o nevěrohodnou kauzu.“

Šéf hnutí ANO úmyslně sází na špatné oblékání

Odborný asistent na katedře politologie a mezinárodních vztahů CEVRO Institutu tvrdí, že Babišovi neuškodí ani čtvrteční konfliktní střet s jeho synem Andrejem, který se jej při zahájení kampaně hnutí ANO v Ústí nad Labem u restaurace Větruše zeptal, proč mu ublížil, když jej nechal Petrem Protopopovem odvézt na anektovaný Krym, aby údajně v kauze Čapí hnízdo nemohl vypovídat. Zároveň mu ironicky popřál hodně štěstí v oblbování národa sektou ANO a zdůraznil, že je zcela psychicky zdráv, ačkoli jeho otec tvrdil, že je duševně nemocný. Potomek později dodal, že Čapí hnízdo je od začátku projektem jeho otce a on byl jen bílým koněm. „Pokud by setkání syna s otcem vypadalo autenticky, mohl by premiér Babiš utrpět určitou ztrátu přízně. Mnozí lidé však poukazují, že nešlo o spontánní střet. Přišlo jim nedůvěryhodné, že by syn na otce narazil náhodně, a to právě na místě, kde zahajoval kampaň. Paradoxně celá kauza může Babišovi dokonce pomoci,“ nastiňuje svůj názor expert.

Odborník na volební a stranické systémy představený program hnutí ANO označuje za konglomerát, na který jeho příznivci uslyší. Babiš slíbil dvacetitisícové důchody, zdůraznil, že je proti přijímání ilegálních migrantů, chce zachovat korunu či navýšit rodičovskou. Zároveň zamezí zvyšování daní, pokud bude i nadále u moci. „Jedná se o typický babišovský marketingový produkt s důrazem na stylizaci role ochránce, což v kontextu s nezvládnutou koronavirovou pandemií vyznívá humorně. Voliči hnutí ANO ale na takový program slyší, pro ně má silný potenciál.“

Mrklas si všímá, že premiér Andrej Babiš se i oblékáním snaží přiblížit své cílové skupině. „Když jsem viděl v předvolební debatě na CNN Prima News, co si na sebe může vzít miliardář a jeden z nejbohatších lidí v zemi, tak jsem nevěřil vlastním očím. Oblékl se do naprosto nepadnoucího obleku, jeho vkus byl až za hranou, ale na jeho voliče zřejmě zapůsobil více, než kdyby oslňoval luxusním střihem.“ Specialista i na středoevropskou politiku si v kontextu s nehezkým Babišovým oděvem vzpomněl na jednu dávnou kampaň v Maďarsku. „Tehdy tam ještě nevyhrával volby Viktor Orbán a jeho Fidesz. Pamatuji si, jak mě tenkrát zaujal jeden původní liberál. Na mítink s důchodci si oblékl omšelé, vytahané, seprané sako. A na seniory jeho výběr zabral, měl silnou podporu, úplně se s ním ztotožnili. Mám pocit, že se šéf hnutí ANO Babiš snad podobnou vizualizací nechal před letošními volbami inspirovat.“

Bývalý prorektor vysoké školy CEVRO Institut predikuje, že pokud opozice nenajde na Babiše silné, třaskavé téma, které by demobilizovalo jeho voliče, opanuje znovu politickou scénu, a to s velkým náskokem. „I kdyby obě koalice něco našly, pak by voliče hnutí ANO jen oslabily a na triumf ve volbách by to i tak Babišovi stačilo. V případě, že nikdo s ničím nepřijde, může získat až 28 procentní podporu.“ Za vhodné téma, které by ministerskému předsedovi mohlo ubrat z náskoku, politolog považuje upozornění, že Babiš v reálu vyznává asociální politiku. „Ze státního rozpočtu rozdává, neustále někomu přilepšuje, ale jeho Agrofert se ke svým zaměstnancům chová macešsky. Jedná se vesměs o agenturní pracovníky, zahraniční emigranty, kteří dělají za nízkou mzdu, a to ve špatných podmínkách. Lze tedy říci, že káže vodu, ale pije víno. Ovšem jedná se jen o nástřel tématu, takový příběh by se musel umět vyprávět.“

Babičky se lekly Bartošových dredů a změnily názor

Politický komentátor si nemyslí, že je šťastné, jak aliance Spolu složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, paroduje Babišovo heslo Až do roztrhání těla. Jeho motto si dokonce nechali zaregistrovat jako doménu a použila tak slogany jako například: Budu čerpat dotace až do roztrhání těla, Zadlužím vaše děti až do roztrhání těla, či Budu bránit komunisty až do roztrhání těla. „Jedná se o kontroverzní prohlášení, které mně připomínají vyjádření expremiéra Jiřího Paroubka, jenž tvrdil, že se klidně spojí i s Marťany. Spíše bych se v jejich pozici zaměřil na nějaké už zmiňované téma, které by oslovilo širší veřejnost.“

Paradoxní však je, že Andrej Babiš se zatím nikterak agresivně nevymezuje proti koalici Spolu. Doposud se soustředil na Piráty se STAN, kteří pro něj představovali velké nebezpečí, když na jaře s velkým náskokem v předvolebních průzkumech vedli. „Babišovi se ale alianci podařilo zpacifikovat jednoduchou rétorikou, na kterou slyší babičky, které předtím ani hnutí ANO volit nechtěly. Vsugeroval jim, jak je nepřijatelné, že by premiérem byl Ivan Bartoš nosící dredy. Dámy ze staré generace se hrozby zalekly a změnily názor ve prospěch Babiše.“ Absolvent Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlova v Praze ale varuje, že nyní se pozornost ministerského předsedy může obrátit i proti koalici Spolu. „Právě ji v současné době považuje za největšího svého vyzyvatele, a tak není vyloučené, že na její politiky najde nějaké kompro, anebo se o to bude snažit.“

Znalec českého politického systému soudí, že blížící se volby mohou ovlivnit už jen nečekané události. „Muselo by se zrodit něco podobného jako byl odchod Američanů i spojenců z Afghánistánů a s ním spojená hrozba migrace, která tady už pomalu upadala a vůbec nerezonovala. Najednou se jí chytlo Okamurovo SPD i Babišovo ANO a jejich preference stouply. Zamíchat s kartami by mohly například ještě případné povodně, anebo jiná přírodní katastrofa.“

Politolog tvrdí, že Babiše může ohrozit koronavirus, pokud by se do podzimních voleb znovu výrazně vzedmul a zachvátil zemi. „Na jaře, kdy pandemie u nás dominovala, byl vidět výrazný odliv voličů od hnutí ANO, neboť viděli, jak premiér země selhává a jeho uskupení mělo rázem kolem dvaceti procent. Jakmile infekce začala odeznívat, lidé zapomněli a Babiš se vrátil do čela předvolebních průzkumů, rázem atakuje hranici třiceti procent. Covid-19 by ale jeho pozici mohl ještě oslabit,“ predikuje pro EuroZprávy.cz Ladislav Mrklas.