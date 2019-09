Opozice narazila? Sněmovna patrně neschválí úpravu k ochraně žalobců

Pro doporučení, aby úpravu skupiny poslanců Pirátů, ODS a KDU-ČSL do vládní novely zahrnulo, hlasovali přítomní členové výboru za pirátskou stranu, lidovce, TOP 09, Starosty i vládní ČSSD. Zástupci vládního hnutí ANO a opozičních SPD a KSČM, ale také ODS se hlasování vesměs zdrželi.

Výbor pak nepřijal ani doporučení, aby Sněmovna pozměňovací návrh o státních zástupcích zamítla. Prakticky to však znamená, že ve Sněmovně se pro něj dostatek hlasů s největší pravděpodobností nenajde.

Pozměňovací návrh by podle předsedy pirátského klubu vyřešil systémový problém, kdy vláda může odvolat nejvyššího státního zástupce bez udání důvodu. Odvolání vedoucích státních zástupců by bylo možné jen v kárném řízení, rozhodoval by soud. Michálek v této souvislosti připomněl, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman bude nyní posuzovat rozhodnutí pražských žalobců o zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a dalších lidí v případu dotace farmě Čapí hnízdo.

Pozměňovací návrh leží ve Sněmovně i jako samostatná předloha. Byť ji podepsal také předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura, bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) úpravu ve výboru nepodpořil stejně jako další občanský demokrat, předseda výboru Marek Benda. Blažek uvedl, že vláda nese odpovědnost za činnost státního zastupitelství a ztratila by pravomoc mluvit do personálií. Řekl, že Babiš by byl šílenec, kdyby nyní nechal Zemana odvolat.

Obdobné samostatné předlohy jsou ve hře hned čtyři. Dvě podala opozice, jeden Senát a jeden připravilo ministerstvo spravedlnosti. Liší se některými parametry. "S vládním návrhem máme problém a máme problém, že se stále nedostává do Sněmovny," uvedl předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka, který pro Michálkům pozměňovací návrh ve výboru hlasoval. Bývalá ministryně spravedlnosti za ANO Helena Válková úpravu označila za přílepek ve věcném smyslu.

Ustavne pravni vybor prave projednal muj navrh znemoznit vlade odvolat nejvyssiho statniho zastupce a zavest jeho odvolatelnost jen v karnem rizeni. Na snemovnu to jde bez stanoviska, protoze ANO se nepodarilo sehnat dost hlasu na zamitnuti. — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) September 18, 2019

Vládní předloha souvisí se vznikem Úřadu evropského veřejného žalobce. Upravuje zejména postavení státních zástupců, kteří budou jmenováni do funkce evropského žalobce a evropských pověřených žalobců, a umožní jim činnosti v trestním řízení. Evropský úřad se zaměří na vyšetřování činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy unie, tedy zejména podvody s evropskými dotacemi.