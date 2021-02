Opozice odsoudila Babišův útok na Ústavní soud a Rychetského

Podle místopředsedkyně STAN Věry Kovářové předvedl předseda vlády v přímém přenosu osobní tón a trapné fňukání. Opoziční politici to uvedli na twitteru.

Soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí postačí pro vstup do Sněmovny získání pěti procent hlasů. Soud škrtal i v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a průběh skrutinia, tedy rozdělování mandátů. Nález nemá časový odklad, dopadne už na letošní podzimní sněmovní volby.

Podle Babiše se Ústavní soud snaží ovlivnit politickou situaci v zemi a otřásá důvěrou lidí v ústavní systém. Rychetský podle něj není nestranným ústavním soudcem. Premiér také nepovažuje za reálné, že by se Sněmovna rychle shodla na novém znění zákona. Vyzval též Rychetského, aby se vyjádřil k tomu, zda bude za opoziční hnutí STAN kandidovat za dva roky na funkci prezidenta.

"Pan Andrej Babiš by si měl uvědomit, že je premiérem demokratického státu, jehož je Ústavní soud pilířem," uvedla Pekarová Adamová. Premiérův útok na instituci i Rychetského je nechutný. "Nejsme v Rusku, pane premiére, uvědomte si to," dodala.

Podle Jurečky Babiš situaci neustál. "Nikdo nejsme nadšeni z časové tísně, do které nás dnes ÚS před volbami dostal! Ale říkat z úst premiéra a některých dalších, že to nemůžeme stihnout, a ani se o to nepokusit, obviňovat zde předsedu ÚS z neobjektivity, to je ubohý útok premiéra na ÚS," poznamenal.

Kovářová uvedla, že "dosavadní protiústavní pravidla hrála babišovcům do karet". "Je ale nezbytný ten osobní tón a doslova trapné fňukání, které Babiš předvádí v přímém přenosu?" tázala se.

"Pan premiér nemusí s rozhodnutím Ústavního soudu souhlasit, ale hysterické vystoupení a svalování viny na všechny ostatní jen dokazuje, že naprosto selhává v řízení naší země," uvedla na twitteru ODS.

Babišovo vyjádření, že se ÚS snaží ovlivnit volby, je podle Pirátů krajně nezodpovědné. "Z úst hlavy vlády by takový útok na soudní moc vůbec neměl zaznít. Politici si nemohou 'objednat' u soudů, aby jim načasování nálezu vyhovovalo," poznamenali na sociální síti.

Senátoři odmítli Babišovy výpady vůči Ústavnímu soudu

Kritika premiéra Andreje Babiše (ANO) je podle předsedy senátorů STAN Petra Holečka hrubým napadením Ústavního soudu a snahou otřást důvěrou v jeho nestrannost. "Premiér demokratického státu by zcela určitě neměl napadat nejvyšší soudní instanci v zemi a vinit ji z podjatosti a účelovosti," uvedl Holeček.

"Hysterický útok Andreje Babiše na Ústavní soud jasně ukazuje, že současný premiér je s ústavními pravidly této země prostě nekompatibilní," dodal senátor STAN David Smoljak.

Starostové podle svého europoslance a advokáta Stanislava Polčáka předloží v Senátu návrhy, jak posílit záruky nezávislosti ústavních soudců. Důvodem je nejen dnešní Babišovo zpochybňování nezávislosti a nestrannosti Ústavního soudu jako nejvyššího ochránce ústavnosti, ale také předchozí snaha prezidenta Miloše Zemana ovlivnit rozhodování ústavních soudců ve věci volebního zákona.

"Premiér namísto pokory před rozhodnutím Ústavního soudu estébáckým způsobem napadá jeho předsedu a bezostyšně podkopává základní demokratické principy našeho státu," napsal místopředseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Tomáš Czernin (TOP 09). Doporučil Babišovi, aby si sbalil své věci a opustil úřad předsedy vlády, neboť ho není hoden.

Podrážděná reakce Babiše na verdikt Ústavního soudu nebyla podle předsedy senátního zahraničního výboru Pavla Fischera (nezávislý) "na úrovni instituce předsedy vlády". "Respekt k právnímu státu vypadá jinak, pane premiére," vzkázal Babišovi na twitteru Fischer. Připomenul, že práci Ústavního soudu kritizoval trestně stíhaný předseda vlády.