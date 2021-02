Opozice: Premiér kecá. Lidé chtějí řešení místo fňukání

Některá opatření, jež budou platit od pondělí, považuje šéf ODS Petr Fiala za absurdní, polovičatá a nespravedlivá. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan i předseda Senátu Miloš Vystrčil premiéra kritizovali za svalování viny na druhé a vymlouvání se. Politici to dnes uvedli na dotaz ČTK a na sociálních sítích.

Babiš kromě výtky k tomu, že opozice nedává konkrétní návrhy, také v pátek večer uvedl, že vláda v prosinci rozvolnila některá opatření i proto, že opozice žádala otevření obchodů. Byla to podle něj chyba. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) označil právní rámec boje proti koronavirové epidemii za předmět tvrdého politického boje.

Jenom poznámka k dnešní vládní TK.

Svalováním viny a vymlouváním se na druhé opravdu současnou kritickou situaci opravdu nevyřešíme.

Bohužel ani s nabídkami na spolupráci a opakovanými prohlášeními, že je třeba táhnout za jeden provaz, to příliš nejde dohromady. — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) February 26, 2021

Podle Pekarové Adamové se Babiš evidentně nezmůže už na nic jiného, než na kritiku opozice. "I v těch nejtěžších okamžicích dává přednost lžím před férovostí," napsala ČTK. Uvedla, že TOP 09 finančně podpořené testování ve firmách navrhla začátkem ledna, už v září pak distribuci FFP2 respirátorů ohroženým skupinám.

Co se týče nově zaváděných opatření, například výrazně omezeného pohybu osob, nechce se uchylovat k hnidopišskému hledání chyb, ač nějaké vidí. "Naopak vyzvu veřejnost k dodržení všech nových opatření v zájmu překonání této fáze epidemie. Pojďme to ještě jednou vydržet, poražme společně vir a pak vládě nemilosrdně vystavme účet za všechna selhání, lži, pochybné kšefty a nebetyčnou neschopnost," dodala.

Také Fiala má pochopení pro opatření, ale ne pro absurdní, polovičatá a nespravedlivá. Vláda zavádí tvrdý lockdown pro soukromý život, ale do práce mezi spousty lidí občané dále mohou, uvedl ve vyjádření pro ČTK. "Vláda zcela nepřijatelně zasahuje do života rodin. Na to podle mého hlubokého přesvědčení nemá stát v žádné situaci právo," poznamenal. Koronavirus považuje za nebezpečný, podobná vládní opatření ale také. Vyzval k dodržování hygienických zásad a dobrovolnému omezení.

Premiér kecá, dostal od nás do ruky písemně konkrétní návrhy co by vláda měla dělat!

Měsíce žádáme

- testováni ve firmách

- funkční chytrou karanténu, testováni a trasování

- funkční očkováni

- kvalitní kompenzace

A co on a jeho vláda? Doteď to poradně nefunguje!!! — Marian Jurečka (@MJureka) February 26, 2021

Fiala připomněl, že ODS a celá opozice během koronavirové krize přišla s řadou opatření, například s odpuštěním odvodů, dávkou pro osoby samostatně výdělečně činné, zmrazení půjček a hypoték, odložení EET či příspěvkem na nájemné. "Vláda Andreje Babiše během uplynulých 12 měsíců dovedla zemi na první místa v šíření koronaviru a v počtu mrtvých. Premiér by měl raději mlčet a využít nápadů opozice, abychom si s pandemií poradili," dodal.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury se vláda opatřeními vrací na úplný začátek. Nekonečný lockdown podle něj není řešením, SPD navrhuje otevřít školy pro výuku za jasných preventivních opatření a s dobrovolným samotestováním. Dále je podle Okamury nutné zajistit ze všech zdrojů dostatek vakcín, zdarma poskytnout respirátory rizikovým skupinám občanů a také v hromadné dopravě, posílit kapacitu nemocnic využitím lázeňských prostor nebo podpořit vlastní kapacity pro produkci ochranných prostředků. Při dodržování opatření je potřeba umožnit fungování maloobchodu a služeb, míní Okamura.

Situace je vážná. Víme to všichni. Nemohl by aspoň na pár krátkých minut Marek Prchal vyrobit státníka, který promluví k lidem bez kňourání a svalování viny na ostatní? To fakt nikoho nezajímá. Lidi chtějí řešení místo fňukání. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 26, 2021

Výhrady k opatřením mají ale i někteří poslanci vládních stran. Václav Votava (ČSSD) ČTK napsal, že míní, že nikdo nepochybuje o tom, že nejvíce nákazy je z továren a v rodinách, kam se nákaza dostane většinou právě ze zaměstnání. Nutná je podle něj povinnost testovat zaměstnance.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka na twitteru uvedl, že opozice měsíce žádá testování ve firmách, funkční chytrou karanténu, testování, trasování a očkování nebo kvalitní kompenzace. "Nemohl by aspoň na pár krátkých minut Marek Prchal vyrobit státníka, který promluví k lidem bez kňourání a svalování viny na ostatní? To fakt nikoho nezajímá. Lidi chtějí řešení místo fňukání," kritizoval po vládní tiskové konferenci Babišovo vyjádření předseda STAN Rakušan.

"Svalováním viny a vymlouváním se na druhé opravdu současnou kritickou situaci opravdu nevyřešíme. Bohužel ani s nabídkami na spolupráci a opakovanými prohlášeními, že je třeba táhnout za jeden provaz, to příliš nejde dohromady," poznamenal předseda Senátu Vystrčil.