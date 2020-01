Opozice tepe Kremlíka i Babiše. Zoufalá personální politika, ozval se Stanjura

Babiš navrhl odvolání ministra dnes prezidentu Miloši Zemanovi, který návrh přijal. Babiš návrh zdůvodnil tím, že Kremlík manažersky nezvládl zakázku na informační systém pro elektronické dálniční známky.

Předsedu koaliční sociální demokracie Jana Hamáčka premiér o svém rozhodnutí předem informoval. "Je právem koaličního partnera měnit své partnery," řekl Hamáček ČTK k odvolání ministra. S premiérem ale nemluvili o plánu na slučování ministerstev průmyslu a dopravy, které by měl nadále řídit vicepremiér a dosavadní ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Konec Kremlíka dokazuje podle prvního místopředsedy ODS a bývalého ministra dopravy Zbyňka Stanjury, že premiér při výběru ministrů opakovaně sáhl vedle. "Další důkaz naprosto zoufalé personální politiky předsedy vlády. Ačkoliv ho (Kremlíka) Andrej Babiš od začátku označoval za profesionála, jeho působení na ministerstvu bylo amatérské. Naprosto zpackaná a předražená zakázka na e-shop na dálniční známky byla jen třešničkou na dortu," sdělil ČTK Stanjura.

"Odvolání ministra Kremlíka bylo vlastně jediné možné řešení. Lidé by ale jistě přivítali, kdyby premiér Babiš místo opakovaného hašení průšvihů svých neschopných ministrů už v segmentu dopravy a infrastruktury konečně něco dokázal postavit a vybudovat," sdělil na twitteru šéf ODS Petr Fiala. I podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše byl konec Kremlíka očekávaný, když nedokázal zdůvodnit kritizovanou zakázku na e-shop se známkami za stovky milionů korun. "Zajímalo by mě, jak se tedy premiér Babiš postaví k ostatním ministrům, na jejichž resortech mizí každý rok stovky milionů v předpotopních IT systémech," doplnil na sociální síti.

Část opozice připomněla někdejší předvolební billboard ANO z doby, než se hnutí dostalo do vlády, s tváří šéfa ANO Babiše a výrokem, že stát řídí nemehla. "Toto jeho (Babišovo) tvrzení je dnes pravdivější než kdy jindy. Akorát nás řídí jeho nemehla," uvedla na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Premiér odvolá dalšího ministra, který nesplnil jeho slib, že tady bude vládnout vláda odborníků. Ministerstvo dopravy asi řídila nemehla. Ale to nezakrývá hlubší problém. Andrej Babiš a jeho hnutí neumí řídit tuto zemi," sdělil na twitteru předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Sám Babiš by měl podle opozice přijmout zodpovědnost za stav ministerstva dopravy. "Další důkaz naprosté neschopnosti hnutí ANO řídit resort dopravy. Ministerstvo a podřízené organizace jsou v rozvalu. Takhle se fakt té potřebné dopravní infrastruktury nedočkáme," uvedl na sociální síti předseda lidovců Marek Výborný. "Premiér Babiš vyhodí ministra dopravy, ředitele SFDI. Ale svou zodpovědnost za stav dopravy v ČR si po šesti letech, kdy řídí jeho ANO ministerstvo dopravy, premiér nepřizná," sdělil na twitteru místopředseda STAN Petr Gazdík.