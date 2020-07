Opozice tepe vládu kvůli rozpočtu. Kalousek mluvil o podvodu, Fiala o ztrátě kontroly

"Vláda ztratila kontrolu nad veřejnými financemi," uvedl Fiala. Kabinet podle něho nemá ani žádný plán, jak po koronavirové krizi ekonomiku oživit. Vládní pomoc je podle Fialy z velké části stále ještě jen na papíře. Předseda ODS nařkl kabinet z toho, že přikrmovala drahý neefektivní stát, že kvůli němu roste počet státních zaměstnanců i výdaje na spotřebu státu.

Kalousek míní, že vláda není ochotná šetřit na provozních výdajích ani jedinou korunu. "Všechny firmy musí ořezávat své provozní náklady na dřeň. Vládní úřady si žijí, jako by žádná krize nebyla," prohlásil. Kritizoval i to, že u části navyšovaných výdajů není jasné, na co přesně peníze mají jít, další část výdajů s koronavirovou krizí podle něho vůbec nesouvisí. "Chtít na ně peníze navíc pod zástěrkou koronaviru je podvod," soudí Kalousek.

Rovněž Ferjenčík poukazoval na to, že vláda žádá o schválení rekordního rozpočtového schodku, na svém provozu ale nechce šetřit vůbec nic. "To, že vláda rezignovala na jakékoli úspory, považujeme za nerozumné," uvedl. Piráti navrhují svou úpravou snížit výdaje, a tím i schodek o 11 miliard, 16 miliard, nebo o 25 miliard korun.

Předseda SPD Tomio Okamura obvinil vládu, že nechce škrtat podle něho nepotřebné výdaje. Jako příklad uváděl výdaje na společné vzdělávání ve školách, nákupy zahraniční vojenské techniky nebo platby provozovatelům solárních elektráren. "Kdyby se škrtly nepotřebné výdaje, které vůbec nic nepřinášejí slušným a pracujícím lidem, tak bychom tady nemuseli sedět," prohlásil.