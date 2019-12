Opozice v čele s Piráty jedná o auditu k Babišovi, Hamáček nedorazil

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše, který schůzku svolal, ale není po pondělních vyjádřeních šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka pravděpodobné, že se poslanci dnes k záležitosti na plénu dostanou.

Audit EK potvrzujici stret zajmu @AndrejBabis a nelegalni vyplaceni dotaci je finalni, a proto by mely byt vysledky zverejneny. Podal jsem zadost o poskytnuti informace podle zak. c. 106/1999 Sb. a jednaciho radu snemovny. — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) December 2, 2019

Bartoš novinářům řekl, že zástupci opozice se chtějí obrátit i na vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), který účast na schůzce odmítl.

V pondělí Hamáček sdělil, že dokud nebude znát obsah zprávy a návrh postupu od ministerstva pro místní rozvoj, nebude se žádných jednání mimo vládu účastnit. Podle Bartoše je třeba, aby se Sněmovna vyjádřila k tomu, jak na výsledek auditu zareagovaly české úřady v čele s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO). "Nejdřív tvrdila, že zpráva není konečná, pak večer pod tlakem pravdy se vyjádřila, že konečná je. Ale máme tady dva měsíce na odpovědi a ten čas běží," uvedl. Podle něj je možné, aby si audit vyžádal kontrolní výbor Sněmovny nebo senátní komise.

Pozvání předsedy Pirátů nevyslyšeli ani komunisté a SPD, obě strany chtějí nejdříve své stanovisko formulovat ve svých grémiích. Ráno se sešel také poslanecký klub hnutí ANO, jehož se účastnila i ministryně Dostálová.

Obsah auditní zprávy, kterou Evropská komise zaslala do Prahy v pátek, nebyl dosud zveřejněn. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert. Babiš to odmítá. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje.